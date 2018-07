Du har sikkert sett utallige bilder fra vakre Positano. Den sjarmerende kunstnerbyen har blitt en storfavoritt hos reisende verden. Fargerike hus, dramatisk landskap og turkisblått hav er selve definisjonen på Positano og Instagram er fylt med eventyrlige bilder fra denne italienske byen.

Har du kun et par dager av ferie igjen, er det mer enn nok til å kunne forelske seg i denne sjarmerende byen. Her får du virkelig glemt hverdags gjøremål, stres og jobb.

Du kan ta fly til Roma og ta en kort kjøretur med bil til Positano. En biltur langs Amalfikysten er ingen dårlig ide og du vil få en ferie du seint vil glemme om du i tillegg tar båten ut til Capri mens du besøker Positano.

Idyll på italiensk vis



Før byen ble et av de mest fotogene destinasjoene i verden, var dette en fredlig liten fiskerlandsby bestående av små fargerike hus i de bratte fjellklippene og små fiskebåter som danser rundt på det isblå havet. Nå er det ikke usannsylig at du møter på en kjendis eller to på et av byens spektakulære hoteller og småbåtene må konkurrere om plassen med de imponerende yachtene.

Som en del av Italias underverker ( sammen med byene Cinque Terre og Burano ) vil Positano kunne gi deg en avslappende ferie.

Her finner du alle hotellene i Positano.

Her kan du lade batteriene på den fantastiske badestranden som er byens kjerne eller unne deg en aldri så liten spasertur langs de utallige trappene i fjellklippene, mens du besøker små sjarmerende gater, fine butikker og romantiske restauranter.

Er det en utsikt som ikke vil gå glipp av, så er det denne i Positano.

Blir du fort lei av å slikke sol, spise og drikke er det absolutt mye mer å gjøre her. Finn en båttur som passer deg. Du kan se nydelige Capri eller besøke en av vanngrottene.

Gå en tur opp langs fjellene og dokumenter den panoramiske utsikten over Positano.

Lei en bil og ta en kjøretur langs Amalfikysten. Du kommer til å forelske deg i Italia på nytt!

Her kan du bo:





Vil du bo rett ved stranden, er dette hotellet for deg.



Dette 5-stjernershotellet har gratis Wi-Fi, rom med klimaanlegg og en uslåelig utsikt over Middelhavet. Her kan gjestene nyte late dager og slikke sol ved utendørsbassenget og drikke og spise på hotellets 3 restauranter.





Dette herlige hotellet ligger på en bakketopp med en utrolig utsikt over byen og havnen.

På hotellet finner du fasiliteter som utendørsbasseng, takterrasse, treningsrom, 2 restauranter, bar og spa.

Ta deg en svømmetur mens du nyter den fantastiske utsikten over byen eller unn deg noe godt i glasset i Gallis bar.









Dette spektakulære hotellet har vunnet mange priser og omtales ofte som et av de mest fotograferte i Positano. Når du ser bildene, skjønner du hvorfor.

Som gjest har du kun 5 minutters gange fra stranden og en utsikt som tar pusten fra de mest erfarne turister. Hotellet har i tillegg en lang liste med fasiliteter som østerbar, Michelin-stjerne restaurant, elegante rom med egne balkonger, treningsenter, spa og innendørsbasseng.

Du vil ikke angre hvis du booker en overnatting eller to her.





Her bor du midt i Positano by!

Hotellet ligger i en elegant bygning fra 1700-tallet med kun 250 meter fra stranden. Som gjest kan du benytte deg av hotelles lekre hage, panoramautsikt over byen, utendørsbasseng og restaurant.

