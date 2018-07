Londonguide: Dette må du gjøre mens du er i London!

London er en av nordmenns klare storbyfavoritter uansett alder, og det nettopp på grunn av at byen har noe for alle. Du finner blant annet Englands største lekebutikk, Europas største pariserhjul, et av de mest berømte voksfigur-museer i verden og slottet til den mest berømte kongefamilien i London. Det er så mye å finne på i hovedstaden at man kan slite med å finne ut av hva man skal prioritere - men ta det med ro, det er her vi skal hjelpe til!

London er en stor by, og det er mange bydeler å forholde seg til, men med denne guiden er du godt forberedt på hva du skal se og gjøre, hvor du skal spise, og ikke minst hvor du burde bo.

Klikk deg inn til de beste hotellene i London her.

London Eye og Big Ben

For den beste utsikten over byen tar du turen til en av verdens mest berømte pariserhjul - nemlig London Eye. En tur på denne tar rundt en time, men utsikten du får fra toppen av hjulet er verdt tiden du bruker på dette. Du får en fin oversikt over byens severdigheter fra kuppelen i London Eye, så å starte London-turen her er derfor en god idé.







Rett ved London Eye ligger også Big Ben, som er kallenavnet på klokken og klokketårnet i Westminsterpalasset. Installasjonen av klokken, som er det mest berømte aspektet ved bygget, ble påbegynt i 1858 og sto ferdig bygd i 1859.

The Tower of London og Tower Bridge

The Tower of London står oppført på UNESCOs liste over verdens kulturarv. Den eldste delen av det gamle bygget, White Tower, ble påbegynt under Vilhelm I Erobreren sin tid. Den store festningen som møter dagens turister er et resultat av utvidelser gjennom århundrene. Hvis du føler for å ta inn litt historie mens du er i London er dette absolutt noe du må få med deg.

På sørsiden av The Tower of London ligger Tower Bridge, den berømte klaffe- og hengebroen som går over Themsen i det sentrale London. Etter åpningen i 1894 har Tower Bridge blitt et landemerke og ikon for London. Navnet har broen fått fra nettopp Tower of London. Broen er bygget i en nygotisk stil slik at den skulle harmonisere med Tower of London.



Panoramabilde av The Tower of London og Tower Bridge. Begge byggverkene har blitt et landemerke for London.

Buckingham Palace

Buckingham Palace har siden 1837 vært den britiske monarks offisielle residens i London. Etter flere ombygninger, særlig på 1800-tallet, omfatter Buckingham Palace i dag over 600 rom, med tilhørende områder på 20 hektar.

Om sommeren, når dronningen oppholder seg i Skottland, er det tilbud om guidet omvisning i deler av Buckingham Palace, men utsiden av palasset er like imponerende. Der får du blant annet sett Viktoriamonumentet som står til minne for Dronning Victoria.

Et bilde med en fra Dronningens Garde er alltids morsomt og. Klarer du å få en av de til å trekke på smilebåndet?

Om du er heldig får du kanskje et glimt av den berømte kongelige familien.

Hyde Park



Atmosfæren er til å ta og føle på i den berømte italienske hagen på den ene enden av innsjøen i Hyde Park.





På en fin dag kan en spasertur i Hyde Park være en god idé. Midt i hjertet av London ligger den store parken som tilbyr alt fra konserter og eventer, til rolige og stille plasser hvor du kan koble helt av.







Langs den lille innsjøen som ligger i parken finner du koselige cafeer, imponerende skulpturer, og i den ene enden ligger den berømte italienske hagen som er kjent for sine lekre fontener, vakre blomsterbed og fine skulpturer og urner.

Midt i parken finner du også en plass hvor du kan leie padlebåt. Om du er på kjærestetur kan dette være en idé å begi seg ut på. Se for deg din utkårede og deg padle langs vannkanten sammen med de mange svanene som befinner seg i innsjøen. Etter padlebåt-turen kan dere kanskje ta turen videre til en av de koselige spisestedene rundt parken. Ganske så romantisk, eller hva?

Covent Garden

Covent Garden er et veldig fint område i London, hvor det er lagt opp til at man skal kunne spasere midt i gatene. Her finner du noen av de beste restaurantene, hvor både maten og atmosfæren er av god kvalitet.

Mange forbinder Covent Garden med et blomster-, frukt- og grønnsaksmarked som fant sted i det sentrale torget i midten av området. I dag er dette torget gjort om til et populært butikk- og turistsenter, og på utsiden av torget finner du koselige restauranter, og gateartister som ofte lokker til seg et stort publikum for sine imponerende gateshow.

Et fint sted å starte når du skal ta for deg Covent Garden er Trafalgar Square, som er en stor plass i Westminster-bydelen. Plassen ble anlagt til minne om slaget ved Trafalgar i 1805, så om du starter Covent Garden-utflukten med Trafalgar Square, får du også med deg litt historie.

Restaurant-tips: Om du er glad i sushi kan vi anbefale en restaurant som heter Sticks'n'Sushi. Den ligger i en av sidegatene fra det sentrale torget, og her snakker vi skikkelig kvalitets-sushi. Alt fra menyen til interiør og stemning er utrolig trendy og kult, så sett av en kveld til en god og deilig middag her.

Tips til hvor du kan bo

Camden Market

Camden Market er stedet for de "hippe." Camden-området er av den urbane typen, med kule effekter hengende ut fra bygningene langs gaten, streetfood, graffiti og et veldig stilig marked. Du finner ikke noe liknende Camden i Norge - i hvert fall ikke i like stor grad. Nettopp derfor er det verdt å ta seg en tur innom stedet.

Det sentrale markedet i området er satt sammen av god street food, og kule butikker hvor du kan finne så og si alt du kan tenke deg. Litt kult er det at selve markedet har et eget betalingssystem. Du kan selvfølgelig betale med vanlig bankkort og, men om du vil gå inn for å føle deg som en lokal kan man faktisk betale med et eget Camden-kort.

Oxford street og Regent street - Shoppinggatene

I Regent Street finner du alt av merkebutikker - både de luksuriøse og de litt mer rimelige.

London er en "shopaholics" drøm, for her finner du alt av butikker. Du finner de dyre og ekslusive merkene, men også de mer rimelige, så om du tar turen hit kan du være sikker at det blir gjort noen gode kjøp.







Oxford og Regent Street er gatene du går til for den beste shoppingen. Her kryr det av folk som også er på jakt etter noen gode kupp, og til tider føles det som at man står i kø når man går langs gaten, så om du er av typen som blir ukomfortabel i store folkemengder er kanskje ikke dette gatene du blir lenge i.

Det berømte veikrysset Piccadilly Circus ligger i enden av Regent Street, og en fin avslutning på shoppingturen kan være å få med seg denne anerkjente plassen.

Soho

Når du er ferdig med shoppingen kan du ta deg turen videre til Soho. Gjennom en av sidegatene i Regent Street kan du komme deg til et området som kalles for Carnaby. Det er her Soho starter.

Her finner du masse butikker, koselige cafeer, smale gater og områder kun for fotgjengere, små parker, og ikke minst en hyggelig og god atmosfære.

Den gode atmosfæren er til å ta og føle på i de smale gatene ved Carnaby-området.

Musikal



Du og ditt reisefølge kan ikke dra til London uten å få med deg en av de fantastiske musikalene som er satt opp i byen. Mange av verdens beste skuespillere har jobb på nettopp en av de mange teatrene som finner sted i hovedstaden, og det å se dem i aksjon er virkelig verdt pengene.

The Lion King er en Disney-film som mange har et forhold til, enten om man så den selv som barn, eller har sett den gjennom sine egne barn. Musikal-versjonen av denne historien er fantastisk. Skuespillerne er utrolig dyktige, både til å spille og synge, og kostymene som blir brukt er veldig kreative og originale. Stykket er rett og slett genialt sammensatt.

The Lion King er verdt pengene. Teateret hvor stykket er satt opp ligger rett i utkanten av Covent Garden.

Afternoon Tea

Det britiske fenomenet "afternoon tea" er det morsomt å prøve ut mens man er i London. Dette er et måltid som består av sandwicher som er kuttet delikat til, scones med krem og syltetøy, gode og søte bakverk og kaker, og selvfølgelig te. Dette blir som regel servert på et fat bestående av flere etasjer.

Tips til hvor man kan få en skikkelig Afternoon Tea-opplevelse er på Madhatters Afternoon Tea.

Madame Tussauds

Vi har vel alle hørt om det berømte Madame Tussauds. På dette voksmuseet finner du voksfigurer av berømte personligheter, og å få med seg dette kan være gøy for enhver.

Dersom du drar på tur med barn er dette museet et perfekt sted å dra. De vil nesten tro at de har møtt kjendisene istedenfor voksfigurene deres, så gjett om det blir stas for dem.

Vitenskapmuseet i London

Det store vitenskapmuseet i London, eller The Science Museum som det så fint heter på engelsk, er også et museum som er morsomt både for store og små. I 1857 åpnet museet som ligger i South Kensington for første gang, og i dag er det et av Londons største turistattraksjoner, med 3,3 millioner besøkende vært år.





Som andre offentlig finansierte nasjonale museer i Storbritannia er det gratis inngang inn til vitenskapsmuseet, men enkelte midlertidige utstillinger kan innebære en liten avgift.







Mange av disse midlertidige utstillingene er veldig tøffe. I oktober 2017 hadde de en utstilling kalt PowerUP, hvor man kunne se og prøve ut det beste av spillkonsoller og spill fra de siste fire tiårene. Nedenfor ser du også en video fra en robotutsilling de hadde ifjor. Det er absolutt verdt å sjekke ut om det er noen kule utstillinger på dette museet når dere skal til London.





Tips til hvor du kan bo

Hamleys Lekebutikken

Hamleys er Englands største og eldste lekebutikk. Butikken ble grunnlagt som "Noahs Ark" i 1760, før den flyttet til dens nåværende lokasjon i Regent Street i 1881. Nå har butikken navnet Hamleys, oppkalt etter dens grunnlegger William Hamley.

Hamleys er på hele syv etasjer, og i hver etasje finner du tusener på tusener av forskjellige leker. Du kan tro at dette er et paradis for barn. Butikken blir sett på som en av Londons største turistattraksjoner, med omtrent 5 millioner besøkende vært år.

Notting Hill

Notting Hill byr på koselige og fargerike gater. I Portobello Road finner du det ukentlige markedet som du ser i filmen Notting Hill.

Du har kanskje sett filmen med Julia Roberts og Hugh Grant hvor Anna Scott og William Thacker forelsker seg i hverandre. Det var spesielt etter at denne filmen kom ut at området ble internasjonalt kjent.







Notting Hill er et velstående område i bydelen Kensington and Chelsea i vestlige London, nær det nordvestlige hjørnet av Hyde Park. Området er kjent for å være fasjonabelt og kosmopolitisk, med store og fargerike viktorianske hus, eksklusive butikker og gode spisesteder.

Området er vertskap for det årlige Notting Hill-karnevalet, og også det koselige markedet i gaten Portobello Road.

Andre restauranttips

I London kan du finne mye god mat. Vi har samlet sammen noen kule spisesteder som kan være verdt å sjekke ut mens du er i byen. Ta en titt på denne listen.

Sketch

Cafe Colbert

Granger & Co

The Breakfast Club

The Botanist

The Thomas Cubitt

Baker and Spice

Berners Tavern

