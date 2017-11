Se hva som skjedde da Kris Jenner ble sendt på matbutikken av Ellen DeGeneres

Sjekk ut reaksjonen til Kris Jenner da hun ble sendt til matbutikken av talkshow-dronningen Ellen DeGeneres for å handle inn et par ting eller to 🙈 Les mer: Kris Jenner nekter å svare på om døtrene er gravide.