Isabel Raad vurderer ny rumpeoperasjon etter latterliggjøringen: - Gjør meg mer usikker

Side2-blogger Isabel Raad ble kritisert for rumpeoperasjonen sin av Mads Hansen på Instagram. Til God Kveld Norge sier hun at latterliggjøringen har gjort henne enda mer usikker på kroppen sin, og at hun tenker på å operere seg igjen.