«Verdens kjekkeste fange» festet med fiffen i Cannes

NEW YORK (Side2.no): 18. juni 2014 la Stockton Police Department ut et bilde av Jeremy Meeks på Facebook. Det var et såkalt «mugshot», som politiet i USA tar av alle som arresteres.

Det uvanlige med dette bildet, er at det fikk over 100.000 «likes». Jeremy Meeks ble raskt omdøpt til «verdens kjekkeste fange» og omtalt i aviser verden over.

Her i Side2 spurte vi «Er det greit å elske dette bildet?».

Han sonet to år i fengsel for ulovlig våpenbesittelse og ble løslatt i mars 2016.

Nå arbeider han som fotomodell.

Denne uka var han i Cannes, der han blant annet deltok på amfAR-gallaen og menget seg med stjerner som Nikki Minaj, Paris Hilton og stjernedesigneren Philipp Plein, som Meeks også gikk på catwalken for.

Meeks var også blant modellene som Plein brukte i New York Fashion Week for noen måneder siden.

FORBEREDELSER: Jeremy Meeks i sminkerommet sammen med Sofia Richie før visningen for Philipp Plein i Cannes.

EKS-KRIMINELL: Jeremy Meeks har sittet inne for ran, grov vold mot en 16-åring og ulovlig våpenbesittelse. Nå har han sonet ferdig.

HEIT MODELL: Jeremy Meeks gikk nylig på catwalken i Cannes. Tidligere i år gikk han i New York.

