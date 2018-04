Slik får du studielånet til å vare lenger

Hvis du er student, kjenner du mest sannsynlig altfor godt til følelsen når studielånet tar slutt lenge før neste utbetaling. Det er ikke bare-bare å skulle livnære seg på snaue 8.000 kroner i måneden (med mindre man har en deltidsjobb eller to i tillegg til studiene).

Heldigvis finnes det mange flinke forbrukerøkonomer der ute som vi i Side2 har snakket med om gode økonomitips for studenter, og her har vi samlet opp sju gode tips til hvordan du får studielånet til å vare lenger.

1. Lag budsjett

Forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DNB har tidligere uttalt til Side2 at det kan være lurt å sette opp et budsjett med én gang du får studielånet inn på konto.

SILJE SANDMÆL: Er forbrukerøkonom i DNB og har tidligere hjulpet Side2 med smarte sparetriks for studenter.

Få kontroll over de faste utgiftene dine, som boutgifter og transport. Deretter kan du se hvor mye du kan/bør bruke på mat, klær, underholdning, fritidsaktiviteter og ting som ikke har en fast sum.

- Den første utbetalingen får du fra Lånekassen ved semesterstart og dette er også den største. Denne er på 21.268 kroner. Disse pengene bør du først og fremst bruke på utgiftene forbundet med studiestart, som semesteravgift, bøker og skolemateriell og boutgifter.

Har du mer igjen etter at du har fordelt pengene på de ulike postene i budsjettet ditt, kan du se på det som en bonus du kan fordele utover i resten av studiet.

2. Planlegg matinnkjøpene dine

Når du er student, kan det være smart å sette opp en slags matplan over den kommende uken og hva du skal spise. Middagen er ofte den største utfordringen for folk, og er derfor noe du absolutt bør prioritere å planlegge - sånn at du ikke ender opp med dyr takeaway fordi du ikke klarte å være kreativ.

- Bruk gjerne tilbudsavisene til ulike dagligvarekjeder som ofte kommer i postkassen på mandag, og se hvor du kan spare penger. Se etter tilbudsvarer som passer inn i ditt kosthold og matønsker, og tilpass ukesmenyen basert på disse tilbudene, har ernæringsfaglig rådgiver og blogger Silje Bjørnstad tidligere tipset Side2 om.

GODE TIPS: Ernæringsrådgiver Silje Bjørnstad har mange gode tips når det kommer til hvordan du både kan spise sunt og spare penger.

Du bør også skrive en handleliste når du skal på butikken, sånn at du ikke går på en smell når du plutselig får lyst på et eller annet du ikke har planlagt å handle inn.

Pitapizza fra Siri Fossing.

3. Kutt ut «kjekt å ha»-utgifter

Luksusfellens Hallgeir Kvadsheim mener en av de største feilene unge gjør i hverdagen, er å bruke penger på ting man egentlig ikke trenger.

- Generelt kan det være at det som vi for fem-ti år siden definerte som «kjekt å ha», nå har kommet over i «må ha»-kategorien. For eksempel medlemsskap på treningssenter, har Hallgeir uttalt til Side2.

HALLGEIR KVADSHEIM: Luksusfellens Hallgeir Kvadsheim mener unge med fordel kan kutte ut mye de egentlig ikke trenger i hverdagen.

- For ti år siden var det ikke så mange som betalte for å gå på treningssenter. Nå er det blitt mer til at mange føler at de må gjøre det.

Den økonomiske rådgiver legger til at for de som er enda litt yngre går det også mye penger på såkalte statusprodukter man føler man «trenger» - eksempelvis mobiler, vesker og dyre jakker.

Du kan også spørre deg selv om du virkelig trenger abonnement på både Netflix, Spotify, HBO og TV 2 Sumo på én gang. Kanskje du kan kutte ut en eller to?

4. Dropp de små «lommetyvene»

Du vet den kaffen i kaféen på skolen? Eller energibaren du kjøpte på vei til trening? Eller snusen?

Hallgeir Kvadsheim satte opp dette regnestykket for Side2 da vi ba ham eksemplifisere:

40 kroner per latte x 6 dager i uken x 52 uker i året = 12.480 kroner

Eller hvis du snuser:

96 kroner per snusboks x 3 bokser i uken x 52 uker i året = 14.976 kroner

Smør matpakka di selv i stedet for å kjøpe baguette og yoghurt i kantina og ta med kaffe på termos på skolen.

Mange gode tips å hente her, med andre ord!

5. Begrens strøm- og mobilforbruket ditt

Kanskje du kan spare penger på å bytte leverandør eller telefonselskap? Det er alltids selgere som er ute etter å gi deg de beste tilbudene sine, så her er det bare å sette seg ned med notatblokka og kalkulatoren!

6. Bruk nettet og kjøp brukt

Et tips fra Silje Sandmæl i DNB, er å benytte seg av internett og kjøpe brukt i stedet for nytt.

I dag florerer det av nettsider hvor du kan skaffe pent brukte klær, sko, fritidsutstyr, skolebøker og møbler til en billigere penge. Bare tenk på Finn.no, Tise og Letgo.

SHOPPESTOPP: Jenny Skavlan kjører shoppestopp og Tise har fått en egen funksjon for å holde styring på hvor mye penger du har spart.

Tise-grunnlegger og seconhanddronning Jenny Skavlan har tidligere oppfordret Side2-leserne til shoppestopp, som innebærer å ikke handle nye klær innenfor et visst tidsrom, men kun benytte seg av ting man har tilgjengelig i skapet.

- Man har bare shoppestopp når man ser at det er noe man trenger selv, og kanskje har haugevis av ting hjemme som fortsatt har lappen på. Det er når man begynner å få dårlig samvittighet, begynner å hjemme unna og kanskje forteller folk at man har kjøpt ting for lenge siden. Til tider kan man ta seg en liten detox og bli mer fornuftig, har hun uttalt til Side2.

Derfor - handle brukt, kjør shoppestopp, eller hva med en byttekveld med venninnene?

7. Planlegg gaver i forveien

Du vet #denfølelsen når det plutselig er desember og du må handle inn gaver til hele familien på en allerede slunken lommebok? Dette kan unngås om du bare starter planleggingen litt i forveien.

- Vent på salg, kjøp inn jule- og bursdagsgaver når det er gode tilbud i butikkene, mener Silje Sandmæl.

Og ja, når man først tenker seg litt om, er dette fullt mulig. Sjekk ut tilbudsavisene, følg med på nett, og start gavehandlingen en god stund i forveien.

