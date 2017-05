Kvinner dominerer innen høyere utdanning

Andelen kvinner som fullfører høyere utdanning har vært stabil i flere år. Menn utgjør bare 39 prosent av de uteksaminerte.

Forskjellen er størst for høyere utdanninger på lavere nivå, der kvinner fullførte 63 prosent av utdanningene.

Andelen menn som fullfører høyere utdanning har ligget stabilt på 39 prosent de siste fem årene.

I studieåret 2015/16 ble det fullført om lag 46.700 utdanninger i høyere utdanning. Om lag 31.600 ble fullført på lavere nivå, 13.700 på høyere nivå og 1.370 doktorgrader.

Kjønnsfordelingen blant doktorgradsstudenter er fortsatt 50/50, viser tallene fra Statistisk sentralbyrå.

Tallet på avlagte doktorgrader falt med 39 fra året før. Nedgangen skyldtes at det var 45 færre kvinner som avla sin doktorgrad, mens det var seks flere menn. Dette bidro til at det var omtrent like mange menn som kvinner som tok doktorgrad dette studieåret.

