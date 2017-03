Krever at studiestøtten øker med 30.000 kroner

Ungdomspartiene er enige om et felles krav om å få fart i utbyggingen av studentboliger.

Partiene krever at det blir minimum 20 prosent dekningsgrad på studentboliger i hele landet, noe som betyr at det trengs nesten 15.000 flere studentboliger, ifølge NRK.

– Det er unikt at alle ungdomspartiene er med, særlig i et valgår. Det gjør det lett for moderpartiene å si ja til dette kravet, mener leder Marianne Andenæs i Norsk studentorganisasjon (NSO).

Vil ha økt studiestøtte



I tillegg ber NSO om at studiestøtten øker med minst 30.000 kroner i året, og at stortingspolitikerne bevilger mer penger til psykisk helsevern for studenter.

Organisasjonen viser til at andelen studenter som har psykiske lidelser er dobbelt så høy som den øvrige befolkningen i samme aldersgruppe.

Studenter skal også ha mulighet til å studere på fulltid ved at opptrappingsplanen til elleve måneders studiestøtte fullføres og at studiestøtten økes med mål om 1,5 G. Grunnbeløpet i folketrygden (1 G) var i gjennomsnitt nær 92.000 kroner per mai i fjor.

– Studenter er i en spesiell livssituasjon. For en kunnskapsnasjon er det avgjørende at alle har mulighet til å ta høyere utdanning og at sin egen studietid er god, understreker Andenæs.

