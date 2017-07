Zara Larsson om netthatet: - Det tok veldig på psykisk

Zara Larsson (19) har rukket mer på få år enn mange gjør i løpet av et helt liv. Hun er en svensk popsuksess uten sidestykke, med store samarbeider med navn som David Guetta, Ty Dolla $ign og Tinie Tempah på CV-en. I tillegg er hun allerede spådd å bli milliardær før hun blir 25, og har også blitt kjent for å stå opp for feminisme, likestiling og homofili.

Side2 tok en prat med henne om hjertesakene hennes og planene fremover med musikken etter konserten hennes på Palmesus i Kristiansand.

- Feminisme er bare noe jeg brenner for naturlig. Eller, jeg tror alle ville gjort det om de åpnet øynene litt og så at det ikke er likestilling i verden. Og man har medfølelse for andre. Jeg vet at selv om jeg blir utsatt for sexisme, så har jeg muligheter som kanskje ikke alle andre har. Selv om jeg er kvinne, sier hun til Side2.

- Jeg mener også at feminismen også bør inkludere HBTQ og at vi må snakke om rasisme. Det bør inkluderes i feminismen for at alle skal ha like rettigheter. Jeg vil bare gjøre noe med det, og å prate om det og opplyse folk, er den enkleste og beste måten å gjøre det på, fortsetter hun.

Engasjert

I fjor fikk Zara Larsson mye oppmerksomhet da hun raste etter at en voldtekt skulle ha funnet sted på konserten hennes på Bråvalla-festivalen i Sverige. Voldtekten var en av mange som fant sted på svenske festivaler og skapte stor debatt både i Norge og Sverige.

«Fy faen, dere gutter som får jenter til å kjenne seg usikre når de går på festival. Jeg hater gutter. Hater, hater, hater» skrev hun i fjor på Twitter.

Tidligere i år ble videoen hennes for låten «Symphony» med Clean Bandit sensuert av YouTube fordi den viser to menn som kysser.

- Det er er for jævlig, sa Zara om sensuren i podcasten sin, «Sanningans mammor».

- Blodet mitt begynte å koke, fortsetter hun.

For å nevne noe, har hun også engasjert seg stort i #freethenipple-kampanjen ved å utfordre Instagram mange ganger med bare brystvorter, kritisert «reborn virgins»-trenden (jenter som har debutert seksuelt, men velger å avstå fra sex med sin nye partner før de eventuelt gifter seg).

De fleste husker også det legendariske bildet hun la ut på Instagram, til ære for alle gutter som mener at penisen deres er for stor til å bruke kondom (til og med Nicki Minaj hyllet det):

- Sinna menn mente jeg tok feil

Zara Larsson sier hun er akkurat som alle andre ungdommer, og bruker sosiale medier for å fronte meningene sine fordi hun synes det er morsomt, enkelt og gir mulighet til å nå ut til utrolig mange mennesker.

- Har det vært vanskelig å få tilbakemeldinger på det du sier og gjør?

- Ja, og nå har jeg faktisk vært rolig med uttalelsene mine en stund. Ikke fordi jeg selv har tenkt å ikke snakke om det, men jeg blogger ikke lenger og det var en veldig sentral plattform når det kommer til å uttrykke seg litt lenger - ikke bare på 140 tegn på Twitter.

Zara sluttet å blogge på bloggen sin i 2016.

- Jeg fikk definitivt mange kommentarer fra sinna menn som mente jeg tok feil. Nå i etterkant ser jeg at det tok på psykisk. Det var kjempevanskelig, og jeg har forstått i etterkant at det var mye angst i den perioden. Jeg er glad for å kunne hvile litt fra det nå.

- Ser i etterkant hvor bra jeg har det

Selv om hun selv har tatt et steg tilbake fra den offentlige debatten, sier Zara at hun hverken har endret mening, eller forandret seg som person.

- Jeg kommer alltid til å støtte jenter som holder på hele tiden og tar denne kampen daglig. Jeg mener fortsatt det jeg har ment hele tiden, men jeg har tatt et steg tilbake for å hvile, for det er vanskelig med alle de slemme kommentarene. Men jeg kommer tilbake.

Hun forteller at hun nå fokuserer mer på musikken.

- Så ble det sånn at jeg sluttet å få alle disse kommentarene fordi innleggene mine der jeg uttrykte meg ikke lenger var aktuelle. Nå ser jeg i etterkant hvor bra jeg har det. Det er kjempekjipt at det skal være sånn, men jeg må passe på å takke alle som har støttet og backet meg, for det har gjort at jeg har orket å holde på med Twitter og Instagram. Om det ikke hadde vært for alle de fantastiske jentene fremfor alt, og guttene, og alle som har støttet meg, hadde jeg aldri orket. Det er fint at det finnes noen vettuge mennesker der ute.

Skal spille inn nytt album

Zara slo gjennom gjennom i TV4s Talang 2008, som hun vant. Tidligere i år slapp hun albumet «So Good», som nådde listetoppen i Sverige, og var inne på topp 10-listene i både Norge, Danmark, Storbritannia, Australia og New Zealand.

Hun har den siste tiden spilt en festivalturné og hatt en egen headlinerturné i Europa, i tillegg til å akkurat ha gjort en USA-turné med britiske Clean Bandit. Nå skal hun snart spille inn sitt neste album.

- Jeg skal skrive mye, men det er mye live i år, og det synes jeg er kjempegøy. I fjor var det mye press.

- Liker du best å gjøre liveopptredener eller jobbe i studio?

- Live, absolutt. Det er derfor jeg er i studio, for å kunne spille låtene mine live. Jeg er artist, jeg elsker å stå på scenen, synge live, ha med meg bandet mitt og danserne mine og alle rundt. Det er så morsomt å være rundt omkring sånn som dette. Hvis jeg hadde måttet velge bort noe, hadde jeg valgt å stå på scenen og ikke være i studio hele uken.

- Du har gjort mange kule samarbeider med andre artister. Hvem drømmer du om å samarbeide med?

- Kjempegjerne Nicki Minaj. Jeg synes hun er veldig kul, og hun pleier å like tweetene mine iblant, så hun vet at jeg eksisterer, hehe. Hun føles som min generasjons queen of rap. Jeg vil ikke velge side i noen rap-beef, men jeg som ikke vokste opp med Lil' Kim og alle andre kvinnelige rappere, må nok si Nicki.

Har fått kjæreste

Nylig bekreftet også Zara at hun har fått seg kjæreste. Det var VG som meldte nyheten først. Fansen og mediene har spekulert i om det er snakk om den britiske modellen Brian H. Whittaker.

I podcasten sin, «Sanningans mammor» avslørte hun tidligere i år at hun var forelsket, og det ser i det hele tatt ut til å gå veien for Zara om dagen! Vi heier på henne og gleder oss til fortsettelsen!

(Side2 ble invitert til Palmesus av Zalando, som betalte deler av turen.)

