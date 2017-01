Zara Larsson: - Hvorfor skal jeg ha på meg BH når puppene mine er bra slik de er?

Svenske Zara Larsson (19) er ikke akkurat kjent for å holde tilbake når hun mener noe (way to go, girl).

Nå har hun nok en gang satt i gang debatten om brystvorter på Instagram etter at hun i går kveld la ut et bilde av seg selv.

Bildet i seg selv ble lagt ut uten noe åpenbart politisk budskap, men da folk begynte å kommentere at hun ikke hadde på seg BH, smalt det:

«Jeg vet dere kan se brystvorten min. En ting jeg ikke skjønner, er hvorfor folk er så opprørt over dette. Hvis en brystvorte fascinerer deg så masse, bøy haken og ta en titt på din egen», skriver Zara i en oppdatering i bildeteksten.

«Og hvorfor skal jeg ha på meg BH når puppene mine er så bra slik de er, og ikke trenger støtte fra en BH. De er uavhengige og sterke.»

Også tidligere har Zara utfordret instagram med en bar brystvorte.

I kommentarfeltet får hun både skryt og kritikk fra fans og følgere:

«Du er best, Zara! Det burde finnes flere som deg!» skriver en Instagram-bruker.

«Så utrolig kul du er, Zara Larsson. Beste i byen,» skriver en annen.

«Dette er grunnen til at du er så fantastisk. Du driter i haters og slikt», skriver en tredje.

