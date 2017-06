YouTube-Amalie: - Finn din egen greie og ikke kopier andre youtubere

Amalie Olsen Gjersøe (18) fra Re i Vestfold er blant Norges mest kjente youtubere, med kanalen «Amalie Olsen». Tidligere i år ble hun kåret til årets stjerneskudd under Gullsnutten.



Vi er nysgjerrige på årets stjerneskudd, og sendte henne noen spørsmål:



1. Hvorfor begynte du med YouTube?

- Jeg startet egentlig med YouTube fordi jeg alltid gikk rundt og latet som jeg lagde videoer, uten et kamera. Og jeg har alltid likt å redigere, så det var nok derfor!

2. Beskriv en typisk dag for deg?

- En typisk dag for meg er skole først, så enten henge med venner, slaske på sofaen og se på Netflix - og selvfølgelig redigere og filme.

3. På hvilken måte skiller din YouTube-kanal seg ut?

- Jeg tror det som gjør at kanalen min skiller seg ut er fordi jeg tør å være meg selv. Jeg tør å vise dårlige sider, og smeller alltid opp med litt tørr humor. Jeg tror også det er fordi jeg er rar, og personligheten min sprer seg i videoene. Kanskje også litt på grunn av hvordan jeg redigerer.

4. Hvorfor tror du at du er blitt så populær blant unge?

- Jeg tror kanalen min har spredd seg fordi jeg gjør ting som unge og ungdommer liker å se på. At jeg får dem til å le eller lærer dem ting. Jeg håper jeg fremstår som en bra person og kan være et forbilde for mange.

5. Hvilke tips har du til unge som har lyst til å drive med YouTube?

- Mitt tips er å gjøre det om du vil, og får lov hjemme. Vær deg selv, og ikke lag videoer du synes er kjedelige. Finn din egen greie - ikke kopier andre youtubere, men finn din ting og rock den!

6. Du ble kåret til årets stjerneskudd på Gullsnutten – hvordan var det?

- Det var helt fantastisk! Aldri følt en slik mestringsfølelse før, og ord kan ikke beskrive hvor glad og stolt jeg var da (og fortsatt er). Jeg begynte faktisk å gråte av glede når jeg gikk av scenen.

TUSEN TAKK IGJEN ❤ denne prisen bekrefter hvor bra gjeng vi er! Jeg er så ufattelig stolt! #olsenbanden Et innlegg delt av A M A L I E O L S E N (@amalieolsengjersoe) søndag 02. April. 2017 PDT

DENNE ER TIL OSS, VERDENS BESTE OLSENBANDEN ❤ tusen takk for denne muligheten alle sammen!! Jeg er helt målløs!!! TUSEN TAKK Et innlegg delt av A M A L I E O L S E N (@amalieolsengjersoe) lørdag 01. April. 2017 PDT

7. Hva gjør du om ti år?

- Om ti år så håper jeg at jeg enten driver med YouTube eller noe innenfor media. Jeg har 10 katter, spiser kjeks hver dag og ser ut som en dass. Neida, det første er nok mest riktig! Og kanskje jeg har en kjæreste.

8. Hvilke youtubere følger du selv?

- Jeg følger mye med på norske youtubere, men ser nok mest på de jeg kjenner og har et forhold til. Ser mye på svenske også!

Sinnamys Et innlegg delt av A M A L I E O L S E N (@amalieolsengjersoe) fredag 12. Mai. 2017 PDT

