Kort innpå:

William er tilbake i Skam😍😍😍

Du kan se siste klipp her!

Skuespiller Thomas Hayes aka William dukker altså opp i kveldens klipp opp og gir både karakterene (og trolig alle som har sett det) totalt hakeslipp.

Les også: Fans fra hele verden drar på Skam-safari i Oslo

Det er ett år siden vi sist så Thomas i rollen som badboyen William. Da han forlot serien, uttalte han til VG:

- Jeg følte egentlig at tiden var inne nå for at jeg burde slutte, så jeg kan jeg gå over til andre prosjekter, finne noe nytt å bryne meg på som gjør at jeg får mer erfaring og utvikler meg som skuespiller.

Nå har han tydeligvis ombestemt seg, og det er vi egentlig VELDIG glade for.

Bare å bite negler frem til neste klipp, da :(

Les også: Her er de nye gutta i Skam

Og denne: Sana er hovedperson i Skam sesong 4

Del denne artikkelen