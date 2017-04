Voe slutter å blogge

Emilie Nereng, best kjent som Voe, har blogget i over åtte år og er blant Norges mest kjente bloggere. Men nå slutter hun.

- Jeg vet dette kommer som et sjokk på mange, og jeg forventer ikke at noen skal forstå seg på denne beslutningen. Dette er et valg som føles riktig for meg, og det er i bunn og grunn det viktigste. Det har selvfølgelig vært et stort valg for meg å ta, skriver hun på bloggen sin mandag.

I 2011 la hun også ned bloggen. Den gang valgte hun å slutte fordi hun var sliten, og fordi hun ikke orket alt det negative som fulgte med bloggingen.

Emilie «Voe» Nereng, Espen Hilton og Caroline Berg Eriksen ankommer Kjendisgallaen 2016 som arrangeres av Se og Hør på Chat Noir.

Derfor slutter Voe



Nå skriver imidlertid Emilie at det ikke er med tungt hjerte at hun velger å gå nye veier.

- Dere som har fulgt meg fra starten, vet jo at jeg har sluttet å blogge en gang før, men det skyldes helt andre grunner. Denne gangen er det ikke på grunn av nettroll, for jeg har fantastisk snille lesere. Det er ikke av utmattelse, for jeg klarer å kombinere studier og blogg relativt greit. Det er bare fordi jeg føler meg klar for å prøve noe annet, heter det videre.

Emilie begynte å blogge allerede som 13-åring. Hun er fra Hønefoss, og foruten bloggen har hun jobbet som modell og hatt oppdrag for magasinet Topp. I 2012 vant hun prisen folkets favoritt under Vixen Blog Awards.

Som grunn for at Emilie legger ned bloggen, nevner hun at hun ønsker å fokusere på ernæringsstudiene og bruke mer tid med samboeren og venninner.

- Jeg trenger å fokusere på de litt enkle tingene i livet uten å føle at jeg er synlig på alle plattformer. Jeg har ingen store planer om hva jeg skal videre – og det er litt det som er så spennende, óg! Det jeg vet, er at jeg ikke ønsker å være i rampelyset.