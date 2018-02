Victoria Beckham om Spice Girls: - Vi har ingen planer om å turnere

Forrige uke begynte flere medier og spekulere at vi muligens kom til å få se Spice Girls på turne. Amerikanske TMZ meldte at deres tidligere manager og resten av bandet hadde planlagt om et spektakulært show for fansen.

Spekulasjonene tok ville veier da Victoria Beckham la ut et bilde av alle fem på Instagram. Kunne dette virkelig bli starten på å gjenforene verdens mest ikoniske jentegruppe? 😍

A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham) on Feb 2, 2018 at 8:27am PST



Til tross for ryktene og de evige spekulasjonene, ble dette avkreftet ganske fort. I et intervju med Vogue, fortalte Victoria Beckham at vi ikke kommer til å se henne eller resten av gjengen på scenen i fremtiden.

- Jeg har ingen planer om å turnere og det har heller ikke de andre.

I følge The Sun melder flere kilder at Victoria heller ville prioritere egne prosjektet fremfor å være på scenen igjen.

*Legger seg ned i fosterstilling mens jeg spiller '2 Become 1' i bakgrunnen*

via GIPHY



Men på en annen side, er det flott å se gjengen samlet igjen. Victoria forteller selv til Vogue at opplevelsen var hyggelig og minneverdig.

- Vi hadde en nydelig lunsj som var helt vidunderlig. Jeg prater til dem i all slags anledninger, men det er så hyggelig når vi først er alle samlet.

Vel - vi er klare når dere er klare, Spice Girls! ✌️

