Victoria's Secret-modell Elsa Hosk designer ny kolleksjon for Bik Bok

For andre gang har den svenske Victoria's Secret-modellen Elsa Hosk (29) designet en samarbeidskolleksjon med norske Bik Bok.

Kolleksjonen er ifølge kleskjeden selv inspirert av 90-tallets supermodeller og «spesielt Vogue editorials med Kate, Linda, Naomi, Claudia og Christy i tankene». Det skriver selskapet i en pressemelding.

For dere som ikke tok referansen umiddelbart, er det snakk om de ikoniske supermodellene Kate Moss, Linda Evangelista, Naomi Campbell, Clauda Schiffer og Christy Turlington.

Les også: Kanye West sender ut Kim Kardashian-kopier for å promotere sin seneste kolleksjon - det kan være ulovlig

Tjente 12,6 millioner i 2016

Svensken har tidligere vært en av verdens best betalte modeller.

Det er en kjent sak at det å gå den stjernespekkede Victoria's Secret-visningen, kan gi håpefulle modellspirer et realt karrierehopp. Visningen blir sett på som en av de mest prestisjefulle å være en del av og kan sende lønnen din i været - noe som også ser ut til å ha vært tilfelle for Elsa Hosk.

I 2016 hadde hun en årsinntekt på 12,6 millioner kroner.

Les også: Victoria's Secret-modell med subtilt spark til Taylor Swift på Instagram

90-TALLSINSPIRERT: Elsa Hosk har designet sin andre samarbeidskolleksjon med Bik Bok.

Selv om det ikke får henne opp på Kendall Jenner og Adriana Limas nivå, som tjente henholdsvis 87 og 89 millioner kroner samme år, er det fortsatt en respektabel sum.

R u sleeping? A post shared by elsa hosk (@hoskelsa) on Feb 21, 2018 at 7:19pm PST

Annonserte samarbeid for tidlig

Elsa Hosk har også tidligere samarbeidet med Bik Bok.

Den gang annonserte hun at hun var kleskjedens nye gjestedesigner omkring et halvt år i forveien, via et bilde på Instagram hvor hun hadde på seg et av plaggene fra den kommende kolleksjonen sin.

Den kommende kolleksjonen inneholder blant annet playsuits, korte kjoler med print og solbriller med «cat eye»-form.

DESIGNER IGJEN: Elsa Hosks første kolleksjon for Bik Bok kom høsten 2017. Nyheten avslørte hun et halvt år for tidlig på Instagram-kontoen sin.

Mest sett siste uken

Del denne artikkelen