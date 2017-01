Vi har smakt de nye veggisburgerne til McDonald’s

McDonald’s vurderer å lansere vegetarburgere i løpet av våren. Vi bruker ordet vurderer, fordi ferdigmatkjeden lar i disse dager testpersoner smake på to hamburgere. De skal bedømme smaken – og si sin mening om veggisburgerne bør komme på markedet.

Vi ble med og testet de to vegetarburgere. Holder de samme standard som en «ekte» burger? Og ville vi valgt vegetarburgeren framfor en Big Mac?

Vårt (veggis) burgerbatometer går fra 1 til 10 burgere – se vår dom lenger ned på siden.

Over 100 personer smaker vegetarburgeren



Tidligere denne uken skrev Side2 at McDonald’s skal lansere vegetarburgere. Forhåpentligvis i løpetav våren.

Side2 har smakt på vegetaralternativene til ferdigmatkjeden.

- Bakgrunnen for at vi utvikler en vegetarburger, er at vi ser en økt etterspørsel blant kundene våre. Det er mange årsaker til at folk ønsker å spise vegetarprodukter. Noen gjør det med hensyn til bærekraft, andre foretrekker vegetarprodukter i stedet for kjøtt, mens noen ønsker mer variasjon i kostholdet. Uansett årsak, har vi som mål å gi kundene et alternativ som skal friste, sier Erik Løddingen i McDonald's til Side2.

Torsdag fikk vi være med å smake på to alternativer som kan komme i salg hos ferdigmatkjeden i løpet av våren. På forhånd har kjeden testet ulike smaksalternativer, og står igjen med to ganske ulike varianter. Over 100 personer skal smake og gi sin dom over vegetarburgeren denne uken. De skal vurdere smak på brødet, salat, saftighet og sausen.

- Kriteriene for vegetarburgeren er at den skal være like digg og saftig som en burger, sier markedssjef Cathrine Moksnes hos McDondald’s.

Vegetarburgerne inneholder mye av det samme som en standard hamburger, men med annet protein. Den ene skal smake mer som en tradisjonell hamburger, den andre har mer currysmak.

Bakgrunn: Dette mener svenskene om den nye vegetariske Max-burgeren

Slik testet vi: Vi fikk utdelt to hamburgere hver, navngitt som A og B. Vi har vurdert smak, konsistens og om vi ville valgt dette som et alternativ. Vi triller og burger fra 1-10.

(Artikkelen fortsetter nedenfor videoen)





Anne-Victoria:

Burger A: - Jeg er jo veldig glad i mat med mye smak og krydder, så av disse to, hadde jeg gått for den med curry.

🍔🍔🍔🍔🍔🍔

Burger B: - Denne burgeren har mye smak. De ulike grønnsakene og den skarpe sausen komplimenterer hverandre på en veldig fin måte, og det er virkelig en burger man kan velge selv om man ikke er vegetarianer.

🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔

Astrid-Helen:

Burger A: - Denne lignet egentlig på en vanlig burger på smak, og hadde litt BBQ-preg over seg. Sausen smakte veldig godt og jeg er fan av det røkte preget denne burgeren hadde.

🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔

Burger B: - Denne hadde skikkelig sting i smaken, og var egentlig ganske sterk, noe som er digg. Synes det var godt med karrismak på burgeren. Den ga meg dessverre ikke noe særlig klassisk burgerfølelse.

🍔🍔🍔🍔🍔🍔

Guro:

Burger A: - Smaker mye BBQ-saus, og er litt tørrere enn alternativ B. Den er god, men jeg ville nok valgt det andre vegetaralternativet, eller en vanlig hamburger framfor denne.

🍔🍔🍔🍔🍔🍔

Burger B: - Ble overrasket over denne. Det er faktisk godt. Crispy og føles fresht, sterkt og mye smak.

🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔