«Verdens kjekkeste fange» har gjort debut på catwalken

Jeremy Meeks (30) ble i januar 2015 dømt til to års fengsel for blant annet våpenbesittelse.

Men det var mugshoten hans fra juni 2014 alle brydde seg om - den gikk nemlig viralt og han fikk tilnavnet «Mugshot McDreamy» eller «The hot felon».

Bildet, som opprinnelig ble lagt ut på Facebook-siden til politiet i Stockton i California, ble likt og delt flere hundre tusen ganger. Både kvinner og menn lot seg sjarmere av de knallblå øynene, markerte kinnbeina og tåre-tatoveringen hans, og Jeremy ble raskt utropt av internett som verdens mest sexy fange.

Den verdensberømte mugshoten av Jeremy Meeks som sikret ham en modellkarriere etter at han hadde sonet dommen sin.

Gikk visning foran superkjendiser på front row

Som følge av internettberømmelsen åpnet det seg en helt ny verden av muligheter for den tidligere kriminelle amerikaneren - og nå har han altså gjort suksess som modell - sist på catwalken under selveste New York Fashion Week.

Det var på den tyske designeren Philipp Pleins visning at Jeremy gjorde sin fashion week-debut.

Og han gikk ikke visning foran hvem-som-helst. Neida - sjekk her:

Tyga (f.v.), Kylie Jenner, Madonna og Steven Klein under Philipp Plein-visningen på New York Fashion Week.

- Fikk mange henvendelser

Det er altså ikke mer enn 12 måneder siden han ikke gikk på catwalken, men i gangene i et fengsel i California.

Etter at mugshoten gikk viralt, skal flere amerikanske modellbyråer og pornofilmprodusenter ha vist interesse for 30-åringen.

Han valgte til slutt å signere modellkontrakt med Jim Jordan fra White Cross Management.

«Jeg vil takke familien og alle andre for kjærligheten, støtten og bønnene. Jeg er overveldet og takknemlig for alt som ligger foran meg» skrev han den gang til bildet på Instagram hvor han røpet nyheten.

Se flere bilder og video av Jeremy Meeks under!

Jeremy Meeks øver før catwalkshowet til Philipp Plein under New York Fashion Week.

Jeremy Meeks snakker med media backstage før visningen til Philipp Plein under New York Fashion Week.

Jeremy Meeks.