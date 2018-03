Vanessa Carlton raser mot Chris Brown etter throwback-innlegg på Instagram

Mange har ennå ikke tilgitt Chris Brown for voldsepisoden som involverte ham og ekskjæreste Rihanna, og en av dem som helst ikke har lyst å høre om Chris, er sangeren Vanessa Carlton.

På kvinnedagen tok Chris Brown til Instagram for å dele en video av Vanessas hitlåt «A Thousand Miles». Under bildet beskriver sier han at at låten fortsatt er helt rå.

Dette falt ikke i smak hos Vanessa. I en post, som nå er slettet, forklarer 37-åringen at hun ikke vil bli assosiert med en artist som Chris på en dag som hyller alle kvinner.

«I dag delte Chris Brown min video, og nå bli jeg kontinuerlig tagget til hans konto. Med tanke på kvinnedagen, er jeg nødt til å sette grenser. Jeg støtter voldsofre, og ikke de som utøver vold. Jeg vil ikke bli assosiert med en artist som har angrepet en kvinne på en slik dag. Tusen takk.»

Ifølge Entertainment Weekly fjernet Chris filmsnutten, og tok til Instagram for å svare på Vanessas kritikk.

- @vanessacarlton Jeg la ut en låt som var og som fortsatt er en fantastisk låt. Men artisten følte at det var hennes plikt som kvinne i å spre denne type hat. Jeg kommer ikke til å ha videoen for lenge oppe. Jeg håper bare at hun vet at hun er satt pris på og at låten fortsatt er flott.

