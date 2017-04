Unicorn Frappuccino - vi vil ha deg i Norge!

Det har florert av enhjørninger i sosiale medier en god stund, men nå tar det helt av med Starbucks nye kaffe - Unicorn Frappuccino.

Kaffen er rosa, men når du rører rundt i drikken blir den rosa. Magisk, sier Starbucks selv. (Men vi kaller det bare å røre rundt.)

Drikken er toppet med krem - og føyer seg inn i rekken med Insta-vennlige regnbueoppdateringer:

look at those adorable unicorn toasts by @vanelja 😍🙈🙊🙉😍💖🍭 Et innlegg delt av 🌱🌱🌱 (@veganworldshare) mandag 17. April. 2017 PDT

Vi må ta med redaktør Astrid sitt enhjørning-hår også, når vi først er i gang:

Redaktør Astrid har fått seg 🦄-hår! @astrid_helen Et innlegg delt av Side2 (@side2no) onsdag 12. April. 2017 PDT

Starbucks nye Frappucino er like kaloririk som en middag

Unicorn Frappuccino kom i salg går, og er tilgjengelig fram til 23.april. I USA, selvsagt.

Kommer drikken til Norge?

- Denne er blitt en kjempehype. Folk ringer meg og vil ha den. Men, nei, den kommer ikke til Norge. Det er noen få butikker i USA som selger den, og den selges kun i noen dager, sier Joannis Vendrig, administrerende Direktør, Starbucks Norge og Sverige, til Side2.

- Vi skal sjekke det opp litt, og høre om den kan komme hit, men jeg tviler på det. Det er nok et produkt som ikke kommer hit. Men til sommeren får vi Popcorn Frappuccino, og det gleder jeg meg til, sier Joannis.

Richard bestilte kaffe på Starbucks - steilet da han så navnet på koppen

En rekke amerikanske medier skriver om enhjørningsdrikken denne uka, som CNN og Metronews, og folk deler generelt ivrig den fargerike Frappuccinoen i sosiale medier.

Drikken inneholder bant annet is, melk, krem og en rekke ulike siruper med smak av mango og vanilje. Smaken skal være frisk og fruktig. Og selvsagt søt, den har en del sukker på næringsinnholdet - og 410 kalorier.

Men. We. Want. It.

rainbow snapchat filters + unicorn frappuccinos = spellbinding enchantment 🦄🌈💖🦄🌈💖🦄🌈💖#unicornfrappucino #starbucks #magical Et innlegg delt av Amy Honeyman (@amyavenmusic) onsdag 19. April. 2017 PDT