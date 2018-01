Undersøkelse: Norske menn ønsker seg mer romantikk og sex i 2018

Snart nytt år og nye muligheter på kjærlighetsfronten! ❤️

Hva håper du å få ut av datingen i 2018? 🤔

En undersøkelse gjort av InFact på vegne av datingtjenesten Match har kartlagt nordmenns forventninger på kjærlighetsfronten i 2018, og det er gode muligheter for deg som ønsker å vise mer av dine romantiske sider.

Totalt sett ønsker 55 prosent av alle nordmenn seg mer romantikk i det nye året, og det uavhengig av hva sivilstatusen deres er fra før.

Men - det som kanskje er litt overraskende er at det er gutta som har aller mest lyst på mer romantikk. 60 prosent av de spurte mennene i undersøkelsen svarte nemlig at de håper på mer romantikk i det kommende året.

Til sammenligning svarte 50 prosent jentene det samme.

Vil ha mer sex

65 prosent av gutta svarte også ja takk til mer sex i 2018, og 43 prosent av jentene svarte det samme.

Det hører også med at 33 prosent av jentene derimot svarte at de ikke har behov for mer action på sexfronten i året vi nå går inn i.

65 prosent i alderen 18-29 og 70 prosent i alderen 30-44 år år håper på et mer aktivt sexliv i 2018.

Par mest fornøyde med sexlivet

De som er mest fornøyd med sexlivet sånn som det er, er par som er i forhold, men ikke er gift eller samboere. 70 prosent av disse svarte at sexlivet deres har vært bra i året som har gått.

– Kjærestefasen er den tiden hvor man er mest forelsket og fortapt i partnere sin. Det er nok da de fleste har mest sex, og også den perioden hvor hverdagen ikke har satt inn. Derfor er det lett for mange å si at de både er fornøyd – og at de vil ha enda mer, sier Linnéa Rinäs, nordisk marketing manager i Match i en pressemelding.

Kan vi ikke bare bli enige om å bli litt mer romantiske mot hverandre i 2018, folkens?

