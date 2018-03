Undersøkelse: En av fire mener at menn skal betale på første date

Vi kjenner alle følelsen: Du og daten din har hatt verdens flotteste kveld sammen på restaurant. God mat, vin og masse prating. Dette går veien. Så kommer servitøren med regningen, og begge titter på hverandre. Hvem skal egentlig ta seg av regningen?😅

I undersøkelse har Happn sjekket hvem som betaler regningen på første date.

Forskjellige oppfatninger

Undersøkelsen viser at bare én av fire synes at regningen burde deles likt. Single kvinner og menn virker å ha forskjellige oppfatninger om hvem som vanligvis betaler.

Over halvparten av kvinnene i undersøkelsen sier at regningen som oftest blir delt likt, mens én av tre sier at daten deres står for betalingen.

63 prosent av mennene svarer at det er de som vanligvis betaler på første date.

Les også: Samlivsekspert: Dette er den største feilen folk gjør når de dater

39 prosent av både kvinner og menn mener at det ikke er noe fasitsvar på hvem som skal betale på den første daten. En av fire mener at regningen skal deles likt og 24 prosent mener at menn skal stå for betalingen.

Bare én prosent av de spurte mener at kvinner skal betale på første date.

Hva kan være årsaken til disse tallene, mon tro? 🤔

28 prosent av mennene spanderer

Vel – ifølge undersøkelsen er de vanlige årsakene til å ta hele regningen at man gjerne vil gjøre et godt inntrykk, eller fordi det føles rett der og da. 28 prosent av menn spanderer på sine dater fordi de føler at det er forventet av dem. Kun tre prosent av kvinnene føler at det samme forventes av dem.

Claire Certain, som er Head of Trends på Happn, forteller at det fortsatt er ulike forventninger når man treffes for alle første gang, til tross for at det er lettere å ta initiativ å treffe nye mennesker.

- Typiske kjønnsroller og stereotyper er fortsatt til stedet under møtet, sier Claire i en pressemelding.

- Føler nesten man må ligge

Blogger Martine Halvorsen skriver i et blogginnlegg mandag at hun føler på presset dersom mannen betaler på første date.

«Hvis det er snakk om første date så føler jeg nesten at man må ligge hvis mannen spanderer på meg. Se for deg scenarioet at du treffer en fyr du har matchet på Tinder, dere har snakket om alt og ingenting for også bestemt dere for og treffes. Dere spiser en digg middag, drikker mye vin og stemningen er god. Når servitøren skal ta betalt insiterer han på å betale - Hvis du blir med han hjem...»

Blogger Martine Halvorsen mener det er usexy at mannen betaler på første date.

Les hele blogginnlegget her: Det er usexy om mannen spanderer

Hun skriver også at hun har opplevd at servitøren automatisk henvender seg til kjæresten hennes når de to er ute og spiser sammen.

Stort oppstyr

Blogger Anne Brith Davidsen fikk ifjor mye oppmerksomhet da hun skrev på bloggen at hun mente det var mannen som skulle betale på første date.

«Hvis han ikke betaler på daten så blir det ikke noen andre date!» skrev hun.

Anne Brith Davidsen skapte stort oppstyr da hun ifjor skrev at hun mente menn burde betale på første date.

«Dette har jeg diskutert med mange av mine venner og mange av mine kompiser. Og det er et tema som er utrolig omdiskutert. Mange har meninger om hvordan det bør være. Og ja jeg er nok litt påvirket av at jeg har bodd i utlandet i 10 år, men hallo hva feiler det norske menn?»

Blogginnlegget ble et av blogg.nos mest leste da det ble publisert høsten 2017, og samme tema ble senere også diskutert i podcasten Hun vs. Han:





Hva mener du? Skal mannen eller kvinnen betale på første date? Eller skal regningen deles? Si din mening i kommentarfeltet!

Mest sett siste uken

Del denne artikkelen