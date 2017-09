Ulrikke Falch: - Vi venter på en ny Skam-sesong

- Vi har vel ikke innsett at det er slutt. Vi venter fremdeles på én ny sesong, sa Ulrikke Falch til latter i salen under Nordiske Seriedager, som ble arrangert denne uken.

Torsdag var Ulrikke, best kjent som Vilde, og flere av de andre Skam-skuespillerne samlet for å oppsummere NRK-suksessen, og snakke om hvordan det har vært å være en del av «Skam»-universet.

Det var mye latter og god stemning da fem av Skam-skuespillerne var samlet torsdag for å snakke om minner, erfaringer og tanker rundt det å ha vært en del av NRK-suksessen Skam. Intervjuet ble ledet av innholdsansvarlig i Aftenposten TV, Jonas Brenna.

Sammen med Ulrikke, var Tarjei Sandvik Moe (Isak), Josefine Frida Pettersen (Noora), Carl Martin Eggesbø (Eskild), Ina Svenningdal (Chris) og «Skam»-produsent Marianne Furevold-Boland samlet på scenen.

Ulrikke fortalte at skuespillerne fikk beskjed om at serien skulle ta slutt da de var på innspilling av scenen hvor Even synger «Imagine». Det var i den forbindelse at Ulrikke sa at de ennå ikke helt har forstått et det er over, og påpekte at hun mener at alle karakterene fortjener en egen sesong.

- Alle har hatt en viktig historie å fortelle, og alle fortjener en egen sesong. Såååå, faen ta Julie Andem, sa Ulrikke med et smil og lo.

Julie Andem er manusforfatter og regissør, og står bak ungdomsserien.

Ulrikkes karakter Vilde, er nettopp en av de som det er blitt spekulert mye i om skulle bli hovedperson i sesong 4. Men det ble Sana som rundet av Skam-historien.

«Alle» fikk et forhold til Skam



Skam ble mer enn bare en TV-serie. Den har fått internasjonal oppmerksomhet, og fans over hele verden. Serien hylles for å ta ungdom på alvor, og for å ta opp viktige temaer som homofili, identitet, voldtekt, vennskap, spiseforstyrrelser og psykiske problemer. Skuespillerne mener at på mange måter blir aldri Skam-universet helt over.

Tarjei Sandvik Moe, Ulrikke Falch og Marianne Furevold-Boland.

- Det blir ikke borte. Serien ligger på nett, og alt lever videre, sa Ina torsdag.

Ulrikke sa seg enig, og påpekte at det har vært givende for alle å være en del av det.

- Dette var mitt første store prosjekt. Og jeg kan ikke forstå hvor mye det har betydd, sa Carl Martin og la til litt senere:

- Min rolle har betydd mye for homofile og transpersoner. Jeg har fått mange henvendelser, blant annet fra en som har turt å komme ut og fortelle det til kona si. Han føler seg nå komplett. Skam har på den måten vært banebrytende, og hjulpet folk.

Ina Svenningdal, Tarjei og Josefine Pettersen.

Josefine er enig, og merket spesielt hvor viktig serien var for folk etter episoden hvor hun konfronterte Nicolai, fortalte hun.

I sesong to våkner Noora opp naken i en seng med to andre etter en fest. Hun husker ikke noe fra kvelden før. Hun har vært på fest med broren til William, og konfronterer ham om hendelsen. Konfrontasjonen og temaet fikk mye oppmerksomhet,og også Kripos hyllet ungdomsserien i den forbindelse.

- Da vi spilte inn, tok det lang tid før jeg skjønte hvor viktig serien ble for folk. Jeg tenkte ikke over at folk skulle ta det innover seg. Jeg fikk sjokk etter episoden da Noora konfronterte Nicolai. Foreldre mailet meg om at barnet hadde snakket med dem, noen fortalte at «i dag skal jeg anmelde», og andre tok kontakt og sa de hadde blitt voldtatt. Det ble mye å få i fanget, men jeg ble veldig rørt. Det er jeg stolt over – at jeg har fått være med på dette.

