Ukens onaneringstips, plagg og WTF

Det er på tide vi oppsummerer uka som har gått, og gir deg et lite tilbakeblikk av det (u) viktigste fra underholdningsverdenen.

I tilfelle du har gått glipp av noe denne uken, her er «Side2 recap»!

Ukens beste gossip: Justin Bieber og Hailee Steinfeld

Det skal ikke mye til for at den canadiske popstjernen får på seg datingrykter, og denne uken pratet han med skuespilleren og sangeren på et hotell i New York etter MET-gallaen. Det førte til skriverier om en mulig ny flørt.

Dette er ett av bildene som sparket i gang ryktene om Justin Bieber og Hailee Steinfeld. De er knipset på et hotell i New York.

Ukens opptur: Mer Game of Thrones?

Allerede før sesong syv har begynt, gruer vi oss til at fantastiske Game of Thrones skal være over. Hva skal vi gjøre da???

Men torsdag kom den herlige nyheten - det jobbes med fire spinoff-serier av GoT.

Også må vi legge til en annen opptur: Side2 fikk nytt design denne uka!

Ukens nedtur: Ikke for oss, men for Helen Lasichanh

Kona til rapartist Pharrell Williams dukket trolig opp med MET-gallaens mest spesielle antrekk denne uken. Hennes røde drakt fra japanske Comme des Garçons er blitt Twitter-mat denne uka:

Helen Lasichanh, esposa do Pharrell Williams, foi de Teletubbies. 😂😂😂😂 pic.twitter.com/y1kpvxcEjr — Odeio Rúcula 🚑 💜 (@_odeiorucula) May 1, 2017

Ukens wtf?: Disse bildene!

Charles og Tyler Walker fra Oregon, altså far og sønn, fikk en lys (eller veldig mørk) idé og har gjenskapt et bilde som ble tatt i badekaret da Tyler var bitteliten. Og det hele er bare så... FEIL.

Som han selv poengterer på Face: «Vi har begge vokst litt».

Som DailyMail skriver: «This is hilarious in the most awkward way». Vi har ledd, sittet tause, ledd litt til. Vet ikke hva mer man kan si ...

Ukens Insta: Kylie Jenner på MET

Egentlig er det selfieforbud på MET-gallaen, men det ga Kylie Jenner (19) blaffen i da det store kjendiseventet fant sted i New York denne uken.

Og når man først skal bryte regler, er det like greit å go big. King Kylie smalt til med en så kjendisspekket selfie fra dassen på gallaen at vi ikke helt klarer å telle alle de velkjente fjesene. Men A$AP Rocky, Kim K, Paris Jackson, Frank Ocean, Kendall Jenner og P. Diddy var noen av dem som snek seg med.

annual bathroom selfie Et innlegg delt av Kylie (@kyliejenner) mandag 01. Mai. 2017 PDT

Ukens par: Selena Gomez og The Weeknd på MET



Uten tvil Side2s favorittpar for tiden, og de var utrolig søte på MET-gallaen, som også var første gang de to viste seg sammen offentlig.

Ukens plagg: Rihanna

Rihanna har fått vanvittig mye oppmerksomhet for sitt antrekk på MET-gallaen. Og det av den positive sorten. Blant annet skrev Time at hun vant hele gallaen (og internett) for sin kjole, folk på Twitter hyller popartisten, og Elle er også fan. Rihanna vinner moteuka.

Rihanna på MET i kreasjon fra motedesigner Rei Kawakubo.

Ukens tips: Onanering på jobb

Psykolog mener du blir mer effektiv, mindre stressa og i bedre humør av å ta deg pauser på jobb. Onaneringspause altså.

via GIPHY

Ukens lættis: Disse ballkjolene

Og det faktum at folk ALDRI lærer at de IKKE skal kjøpe klær til viktige anledninger på eBay! Skjerp dere!

Vi får ikke nok av mislykkede nettkjøp. Men fine puppecovers, da.

Ukens snakkis: Fyre Festival

«Fyre Festival» er blitt promotert som en luksusfestival på Bahamas, og er blitt hyppig omtalt denne uka. Rike folk skal ha brukt 200.000 kroner på billetter, men det hele ble totalt mislykka. Det ble lite turkist vann og gourmetmat, men mye klager på søppel, dårlig organisering og mangel på mat.

Vi gleder oss til Øyafestivalen i Tøyenparken, vi! :)

Fra Fyre Festival

Ukens blogginnlegg: Bekymringsmelding

Vi avslutter ukens oppsummering litt alvorlig, men dette er viktig. Side2-blogger Martine Halvorsen har skrevet til alle foreldre. Det er en bekymringsmelding du bør få med deg.

God helg!



