Ukens girlcrush: Julie Bergan

Vi er stadig innom og stalker på Instagram-profilen til artist Julie Bergan, og nå har det gått så langt at vi var helt nødt til å gjøre noe med det.

Sjansen er nok stor for at du har hørt Julie på radio, fått med deg opptredenene hennes på VG-lista, P3 Gull eller sett henne på MGP. Vi digger denne rå dama, som ikke bare er flink til å synge, men også er god på sosiale medier.

Vi kårer heeeerved Julie Bergan til ukens girlcrush på Side2!

Årsak: Julie Bergans Instagram-konto er både veldig morsom og veldig inspirerende. Vi digger den dødskule klesstilen hennes, og det er masse av outfitinspo å hente her. Vi får også være med henne på spillejobber, reiser og trening, for å nevne noe. Fun fact: Hun er roomien til Astrid S(!). De to bor sammen i Oslo, og dette får vi faktisk også et lite innblikk i!

Bio: For dere som ikke skulle vite hvem Julie er (sorry folkens, men da må dere ha nesten levd under en stein de siste årene eller noe), så er hun en 23 år gammel artist og låtskriver fra Skien i Telemark. Hun er signet av Warner Music, og er kanskje mest kjent for hitlåten «Arigato». Andre vi kan nevne i farten er jo for eksempel «Blackout», «Rude» og «All Hours».

Sånn følger du Julie Bergan:

Instagram: @juliebergan

YouTube: Julie Bergan

Sjekk ut flere blinksudd fra Julies Instagram under:

