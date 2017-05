Ukens Girlcrush: Jenny Skavlan

Vi går aldri lei av Jenny Skavlan, og i hvert fall ikke av Instagram-kontoen hennes. Et skikkelig must å følge - av så mange årsaker.

Vi kårer Jenny Skavlan til ukens girlcrush på Side2 😍

Årsak: Modell, skuespiller, designer, forfatter, blogger, programleder - hvem andre har en så rå CV, da? Jenny Skavlan er lissom alltid aktuell med noe, og det er alltid noe bra. Vi digger alt hun tar del i, om det så er film eller som klesdesigner. Dyktig, kul, glad, kreativ, smart og ikke minst morsom - nå kjenner vi ikke Jenny Skavlan personlig, men de ordene stemmer garantert. Også er hun rå i sosiale medier, vi henter masse inspo fra Instagram-kontoen til Jenny, i tillegg til at vi ler mye. Bra dame med bra humor!

Bio: Vi slår fast at alle vet hvem Jenny Skavlan er. Likevel, vi tar en repetisjon. Hun ble veldig kjent for Grandiosa-reklamen i 2002, men det er så lenge siden at vi hopper fram i tid og til filmer som «Død snø», «En gång i Phuket» og «Børning». Jenny er også kjent for å være programleder for blant annet MGP og Spellemannprisen. Også er hun sjukt flink til å sy, og jobber stadig med å gjøre gjenbruk kulere. Hun er ellers sammen med artisten Thomas «Finger'n» Gullestad og de har datteren Åse sammen.

Slik følger:

Instagram: @jennyskavlan

Blogg: jennyskavlan.com

Twitter: @jennyskavlan

Gode grunner til å følge Jenny Skavlan på Instagram:



✂️👔♻️Nettsiden min har stått opp fra de døde med oppskrift på denne blusen laget av en enkel hvit skjorte. Link i you know what! #gjenbruk #redesign #diy #upcycling Et innlegg delt av Jenny Skavlan (@jennyskavlan) torsdag 04. Mai. 2017 PDT

Av en gammel herreskjorte og noen stoffrester (jeg har brukt et gammelt dynetrekk) kan man lage denne deeeeilige vårblusen! 👔✂️ Oppskrift kommer! #gjenbruk #DIY #engangtil Et innlegg delt av Jenny Skavlan (@jennyskavlan) mandag 01. Mai. 2017 PDT

Vintage fra topp til tå i mitt siste T-skjorte-kupp fra @fretexgrunerlokka. #vintage #gjenbruk ❤♻️ Et innlegg delt av Jenny Skavlan (@jennyskavlan) torsdag 16. Mars. 2017 PDT

Trenger ikke båtåx og Restylane for å se våken ut jeg. #diy Et innlegg delt av Jenny Skavlan (@jennyskavlan) tirsdag 07. Feb.. 2017 PST

Du gjør livet så fint å leve. Åse og jeg er dine største fans og vi får ikke nok av deg. ❤️ Gratulerer med dagen @fingern. Et innlegg delt av Jenny Skavlan (@jennyskavlan) onsdag 14. Des.. 2016 PST

Alle påstår at de vet hvem som er "VERDENS beste pappa". Men jeg sitter på fasiten. Det er han gammærn i fluktstolen bak der. #farsdag ❤️ Et innlegg delt av Jenny Skavlan (@jennyskavlan) søndag 13. Nov.. 2016 PST

🇺🇸Lufter de nye vintage-favorittene. #vintageLevis #roadtrippin Et innlegg delt av Jenny Skavlan (@jennyskavlan) onsdag 16. Nov.. 2016 PST

