Ukens girlcrush: Fanny Lyckman

Denne uken har vi snoket rundt på Instagram-profilen og bloggen til svenske Fanny Lyckman (26).

Fanny bor i Stockholm og er blogger, motepersonlighet og designer. Blant annet har hun designet sin egen kolleksjon for Nelly.

Vi kårer Fanny til ukens girlcrush på Side2 😍

Årsak: Fannys outfitbilder er i en egen klasse. Stilen hennes er edgy, uredd og leken - hun er rett og slett en ekte badass. Fanny er noenlunde mystisk i de sosiale mediene sine, og deler ikke så altfor mye av seg selv, men når hun først slår til, så smeller det skikkelig.

Bio: Fanny har vært en av Sveriges største motebloggere i en årrekke. Hun er opprinnelig fra Uddevalla, men flyttet til Stockholm for å følge motedrømmen. Hun har designet en kolleksjon for Nelly i to omganger, i tillegg til neglelakk for NCLA. På bloggen og Instagram deler hun bilder og skriver om mote, skjønnhet og hår. I tillegg reiser hun mye rundt i verden.

Slik følger du:

YouTube: Fanny Lyckman

Instagram: @FannyLyckman

Blogg: fannylyckman.com

Sjekk ut disse magiske øyeblikkene på Fannys Instagram:

Oh snap 🔥🌴 📸 @falklorian #analog Et innlegg delt av ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀FANNY LYCKMAN (@fannylyckman) fredag 31. Mars. 2017 PDT

🌴 Et innlegg delt av ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀FANNY LYCKMAN (@fannylyckman) onsdag 29. Mars. 2017 PDT

These nails are everything 🙏🏼💅🏽💯 @stockholmmariee Et innlegg delt av ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀FANNY LYCKMAN (@fannylyckman) fredag 17. Feb.. 2017 PST

Caption this 🙏🏼 🌴 #zanzibar #sunset #baranza #widenyourworld Et innlegg delt av ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀FANNY LYCKMAN (@fannylyckman) onsdag 25. Jan.. 2017 PST

TB Coachella, 2016 !! So exited to go back to LA tomorrow for the new festival @stockholm_ca 🌴 Hope to see you there!! #stockholmCA Et innlegg delt av ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀FANNY LYCKMAN (@fannylyckman) tirsdag 11. Okt.. 2016 PDT

Et innlegg delt av ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀FANNY LYCKMAN (@fannylyckman) søndag 24. Juli. 2016 PDT

Roadtrip essentials 🏎🌴🇺🇸 Et innlegg delt av ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀FANNY LYCKMAN (@fannylyckman) onsdag 20. April. 2016 PDT