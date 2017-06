Ukens girlcrush: Elizabeth Wheeland

Elizabeth Wheeland er en modell og skuespiller fra Chicago, og etter at vi dumpet borti henne tilfeldig på Instagram, har vi ikke helt klart å glemme henne. Derfor:

Side2 kårer Nanna Blondell til ukens girlcrush på Side2!😍

Les også:

Ukens girlcrush: Nanna Blondell

Ukens girlcrush: Janni Deler



Ukens girlcrush: Fanny Lyckman

Ukens girlcrush: Amina Blue

Ukens girlcrush: Julie Bergan

Ukens girlcrush: Madeleine Pedersen

Årsak: Det er et eller annet med attituden til Elizabeth som bare er magisk. Hun gir litt faen, og det digger vi! I tillegg har hun et helt nydelig hår, som også er signaturen hennes. På Tumblr-bloggen hennes skriver hun «Dedikert til løvinnen fra Chicago», noe som egentlig er en ganske passende beskrivelse av denne litt mystiske dama.

Bio: Vi vet egentlig ikke så masse om Elizabeth, bortsett fra at hun gjør maaasse modelloppdrag. Men, i et intervju med nettstedet The Extra Gavant, kan man få et lite inntrykk av om hva hun egentlig holder på med. I tillegg til å være modell, driver hun nemlig også med skuespill gjennom små, uavhengige teatre rundt omkring i Chicago. Hun liker også å bake, dra på konserter og teater og spiller piano.

Sånn følger du henne:

Instagram: @elizabethwheeland

Tumblr: Elizabethwheeland.tumblr.com

Twitter: Elizabethwheeland

Her er noen blinkskudd fra Instagram-kontoen til Elizabeth:

A good sense of humor is incredibly important. Shot by @grantspanier ☺️ Et innlegg delt av Elizabeth Wheeland (@elizabethwheeland) søndag 07. Mai. 2017 PDT

Venice with @kingvuddha 🌞 Et innlegg delt av Elizabeth Wheeland (@elizabethwheeland) tirsdag 11. April. 2017 PDT

What's puzzling you is the nature of my game. Shot by my famalam @waddy722 at the best @hrhchicago. Et innlegg delt av Elizabeth Wheeland (@elizabethwheeland) mandag 06. Feb.. 2017 PST

Last night 💥 Et innlegg delt av Elizabeth Wheeland (@elizabethwheeland) søndag 29. Jan.. 2017 PST

Just landed in LA but here's a shot by the homie @werd_ 🌟 Et innlegg delt av Elizabeth Wheeland (@elizabethwheeland) søndag 22. Jan.. 2017 PST

Brunch. By @ill.koncept 🍳 Et innlegg delt av Elizabeth Wheeland (@elizabethwheeland) lørdag 21. Jan.. 2017 PST

I've always been a fan of Batman. Who's your favorite superhero? ⚡️👊🏻💥 Et innlegg delt av Elizabeth Wheeland (@elizabethwheeland) mandag 09. Jan.. 2017 PST

She started dancin' to that fine, fine music You know her life was saved by rock n roll. Et innlegg delt av Elizabeth Wheeland (@elizabethwheeland) tirsdag 27. Des.. 2016 PST

Shot by @waddy722 for @revice_denim 👖 Et innlegg delt av Elizabeth Wheeland (@elizabethwheeland) torsdag 08. Des.. 2016 PST

Once every 108 years this is what Chicago looks like. Shot by @waddy722 at the Cubs Parade. ⚡️ Et innlegg delt av Elizabeth Wheeland (@elizabethwheeland) mandag 28. Nov.. 2016 PST

I'll see you on the dark side of the moon. By @kingvuddha ✌🏻️ Et innlegg delt av Elizabeth Wheeland (@elizabethwheeland) lørdag 29. Okt.. 2016 PDT

iPhone shot from today with @microjupiter, more to come! 🦁🦁🦁 Wearing @modekungencom use my code: elizabethwheeland for 20% off expires November 30th! Et innlegg delt av Elizabeth Wheeland (@elizabethwheeland) fredag 28. Okt.. 2016 PDT

Honey, honey. By @frankie_marin. Et innlegg delt av Elizabeth Wheeland (@elizabethwheeland) mandag 08. Aug.. 2016 PDT

Del denne artikkelen