Ukas WTF, beste Instagram og bloggsnakkis

Friyay! Og det betyr at vi har vært gjennom en uke med masse deilig, deilig underholdning. Vi er redd du har gått glipp av det viktigste, og gir deg derfor en oppsummering av uka som har gått.

Her er «Side2 recap»!

Modell og realitykjendis Kylie Jenner er blitt sett på Coachella mens hun holdt hender med rapperen Travis Scott (24) fra Texas!

Onsdag kom endelig et vegetaralternativ hos McDonald's. Burgeren heter Veggie McSpice.

Mandag sjekket to nye deltakere inn på Paradise Hotel. Og han ene kom med dette utsagnet: «Synet mitt på jenter er at de skal brukes. De skal ligges med. Så skal de også brukes på kjøkkenet»

Altså, what?!



Vi tok en prat for å få en forklaring. Vi fikk dette svaret: «Jenter er en fin skapning, men jeg er lei av luremus»

Artisten har klippet håret, og viser det fram på Instagram <3 <3 <3

Mer Selena, men vi får aldri nok av dette paret. Og det gjør heller ikke fansen. Nå har faktisk 7,3 millioner likt bildet av dem på Coachella.

Kleskjeden får denne posten for sine gjennomsikte plastikkjeans, og folk går bananas i sosiale medier.

I don't know why people are hating on Top Shop for making clear plastic jeans. All I see is an opportunity for the ULTIMATE WEEBY ITA BAG-- pic.twitter.com/HoD67E8Nth