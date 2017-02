TV-kanal har sluppet nye bilder fra det brutale ranet av Kim Kardashian

Realitykjendis Kim Kardashian (36) ble ranet i Paris i oktober i fjor.

En fransk TV-kanal har publisert bilder fra suiten på Hôtel de Pourtalès, som viser blant annet gaffatapen og strips som ble brukt til å binde Kim, skriver The Mirror.

Videoen viser også en av ranerne som sitter på en cafe noen kilomter unna hotellet, kort tid før ranet fant sted.

Tirsdag skriver amerikanske medier at det har dukket opp ytterligere informasjon og bilder i ranssaken:

Fem menn bevæpnede brøt seg inn på rommet til Kim mens hun lå og sov i en leilighet i Paris i fjor. Hun ble bundet og kneblet med tape. De stjal smykker til en verdi av rundt 80 millioner kroner. Episoden skal ha funnet sted rundt 02.00 på natten i oktober i fjor.

Etter episoden holdt realitystjernen seg unna rampelyset i lengre tid. I «Keeping Up With The Kardashians» i USA har Kim avslørt at hun sliter med angst etter ranet i Paris.

- Jeg har hatt mye angst i det siste. Det er ikke slik jeg vil være som person, sier Kim til moren Kris i programmet.

