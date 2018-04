Tristan Thompson ble buet på under basketkamp etter utroskapsryktene

Det siste døgnet har den store snakkisen i kjendisverdenen vært den angivelige utroskapen høygravide Khloe Kardashian (33) har blitt utsatt for av kjæresten og basketspilleren Tristan Thompson (27).

Flere amerikanske medier hevder at NBA-stjernen har vært utro mot Khloe Kardashian med flere kvinner, ved flere anledninger.

Saken har ikke uventet vekket mye sinne i Kardashians-fansen og folk flest - noe også Tristan fikk kjenne på under sin siste basketkamp.

I sin første offentlige opptreden etter skandalen, opplevde han nemlig å måtte spille basketball foran en haug med mennesker som ikke var spesielt imponerte over de siste 48 timenes påstander i diverse medier, skriver Cosmopolitan.

@RealTristan13 in case you didn’t see this during the game!! pic.twitter.com/I2GDLM9XMo

Ifølge TMZ skal Tristan Thompson ha forsøkt så godt han kunne å gå under radaren da Cleveland Cavaliers spilte hjemmekamp onsdag kveld, men til ingen nytte.

Selv om speakeren ikke nevnte navnet hans, ble han buet på av publikum da han ble vist på storskjermen.

Noen hadde også tatt med seg plakater som tydelig viste støtte til Khloe Kardashian i anledning kampen.

#Cavs fans booed Tristan Thompson when he was shown on screen. He wasn't announced coming off the bench by the PA announcer, either.