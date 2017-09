Tinder-tabben du aldri bør gjøre

Flere internasjonale medier om det som ser ut til å være en ny trend blant folk som blir avvist på Tinder - nemlig at de slider inn i DM-ene dine på Instagram i stedet.

Independent skriver at fenomenet dukket opp etter at det ble mulig å koble opp Tinder-kontoen sin til Instagram i april 2015. Mens mange så det som en nydelig mulighet til å vise frem flere av de fine bildene sine fra Instagram-feeden sin, så sleipinger det som en mulighet til å oppsøke potensielle matcher de hadde blitt avvist av.

Funksjonen gjør det nemlig mulig for folk man ikke matcher med på Tinder fortsatt kan søke deg opp på Instagram. Dette fordi bildene som vises fra profilen din også viser brukernavnet ditt på Instagram. Med andre ord - bare å søke opp og sende melding.

Sjekk ut denne meldingen en jente fikk i innboksen sin fra en fyr hun hadde avvist:

so this friend of mine unmatched a guy on tinder and this is his response to her on instagram (and this is only half!) pic.twitter.com/D4BrKtTFTd