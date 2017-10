The Weeknd har sluttet å følge venner og familie av Selena Gomez på Instagram

Fansen ble sjokkerte forrige uke, da eksparet Justin Bieber og Selena Gomez ble sett mens de hang sammen. De skal ha hatt et (platonisk) treff i forbindelse med engasjementet sitt i Hillsong-kirken, og The Weeknd skal ha vært OK med det hele, melder Glamour.

Nå har The Weeknd altså avfulgt flere av Selena Gomez' nærmeste familie og venner på Instagram, og fansen spekulerer i om de slår opp/har slått opp på både Twitter og Instagram. 🤔🤔

Selena Gomez og The Weeknd.

Starboy-sangeren har sluttet å følge moren til Selena, Mandy Teefey, assisten hennes Theresa Mingus, bestevennen Francia Raisa og foreldrene til gutten hun er gudmor til, Priscilla DeLeon og Jay Cosme.

For ordens skyld: De følger fortsatt hverandre.

Et av de første bildene av The Weeknd og Selena Gomez sammen fra i vinter.

Selena, som har datet The Weeknd siden i vinter, skal også angivelig ønske å begrave stridsøksen med JB. Etter at de to offisielt slo opp i 2012, har de vært litt frem og tilbake og datet på hver sin side.

I januar ble det isfront da Justin Bieber gikk ut og fortalte hvorfor han ikke hører på musikken til The Weeknd.

Justin Bieber og Selena Gomez i glanstiden aka 2011.

Nå skal Selena altså ønske å bli venn med Biebs på ordentlig, men det skal altså ikke dreie seg om noe mer (foreløpig, i alle fall).

Vi vet ikke helt hva vi håper på! Hva tenker du? Stem under!

