Synsbedrag: Fansen klikker over «bulen» i buksa til Harry Styles

Harry Styles (24) er på turné om dagen, og spilte nylig konsert i München i Tyskland.

Den tidligere One Direction-stjernen var som vanlig plettfritt antrukket, denne kvelden i en lilla dress.

Det var imidlertid ikke selve antrekket som fikk oppmerksomhet for i sosiale medier da fansen som vanlig delte sine høydepunkter fra konserten.

Seventeen har plukket opp spesielt én bisarr fanvideo som har gitt folk bakoversveis på Twitter.

Harry Styles holding the rainbow flag at his concert while flaunting his boner is my new favorite thing 😫 pic.twitter.com/dZYEftm5v4 — Lady Gaga Facts (@LGMonsterFacts) March 27, 2018

Ved første øyekast ser det nemlig ut som at Harry Styles har tidenes ereksjon på scenen:((((

Les også: Harry Styles har sluppet sin første solosingel

Flere Twitter-brukere trodde også at dette var tilfelle, blant annet brukeren som selv delte den opprinnelige videoen.

Men (dessverre for alle håpefulle?) - det er rett og slett bare snakk om et synsbedrag.

Bilder og video tatt i samme øyeblikk fra en annen vinkel, viser at det er skyggene fra buksa til Harry som skaper den optiske illusjonen.

Dette var også majoriteten av fansen raskt ute med å bekrefte (heldigvis), selv om videoen allerede hadde rukket å få godt med oppmerksomhet.

it's the silhouette of his other pocket that shaped like a boner. it's all about angle — Get Well Soon Gaga❤️ (@gagamks) March 28, 2018

Mest sett siste uken

Del denne artikkelen