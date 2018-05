Sykdom kan ødelegge for Alexander Rybak under Eurovision

Det var en Alexander Rybak litt blekere enn vanlig, som møtte presse og fans under åpningsseremonien av Eurovision i går kveld.

Rybak har vært lite tilgjengelig så langt i Lisboa. I motsetning til deltakerne fra våre naboland, Danmark Sverige, Finland og Island, dukket han heller ikke opp på den nordiske festen i etterkant av en opptreden i Eurovision-landsbyen i sentrum av byen på torsdag, fordi han hadde blitt syk.

Søndag avslørte Rybak at han hadde fått influensa og halsonde.

– Influensaen er alltid verst de første timene, før man blir «vant til det», men jeg er fremdeles ikke helt frisk i halsen. Jeg håper jeg ikke smitter dere, sa Rybak etterfulgt av sitt vanlige, gutteaktige smil.

Til tross for sykdommen mobiliserte Alexander det han hadde av energi og smil, og ga raust av seg selv både til pressekorpset, og ikke minst selfiesultne fans under åpningsseremonien.

MØTTE PRESSEN: Alexander Rybak møtte søndag pressen i forbindelse med den kommende Eurovision-finalen senere denne uken.

Skal spare stemmen

– Dette er den lengste blå løperen jeg har sett i hele mitt liv. For en som meg, som har litt vanskelig for å si nei, så blir det en litt vanskelig situasjon, sa Rybak.

Han avslørte også ovenfor Her og Nå at kjæresten, Julie Gaarud Holm, som Alexander har vært sammen med i litt over to år, kommer til Lisboa for å støtte han.

Da vanker det kanskje litt ekstra god pleie for nasjonens Eurovision-kjæledegge, som fram mot torsdagens semifinale skal spare stemmen mest mulig.

Forhåndsfavoritt

Alexander trenger nemlig å være hundre prosent frisk til torsdagens semifinale, hvis Norge skal leve opp til sitt favorittstempel. I år er nemlig Norge en av de største forhåndsfavorittene. De siste dagene har vi ligget som nummer to på bettinglistene.

Kun Israel og deres bidrag «Toy» fremført av artisten Netta, har større vinnersjanse enn Norge, skal vi tro forhåndstipsene. Rybak kan dermed være i ferd med å skape enda et magisk eventyr i musikkonkurransen.

SVENSK BIDRAG: Sveriges Eurovision-bidrag Benjamin Ingrosso har troen på Alexander Rybak, og at han fort kan dra hjem seieren.

En av dem som har troen på Norge, er Sveriges deltaker Benjamin Ingrosso.

– Alexander er en fin fyr. Vi har blitt kompiser gjennom Eurovision. Jeg tror han fort kan komme til å vinne hele greia i år, spår Benjamin.

La oss håpe søta bror har rett.

