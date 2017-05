Svaret denne jenta ga til en gutt som maste om nakenbilder er legendarisk

Twitter-brukeren Par hadde det vi nok kan kalle et genialt svar til en gutt som maste om at hun skulle sende nakenbilder av seg selv.

I stedet for å sende nudes av seg selv slik han ba om, bestemte hun seg for å kødde med ham:

«Jeg har sendt ham et bilde av laste-ikonet, og han har fortsatt ikke forstått det LMAO», skriver Par på Twitter.

Sjekk ut under:

I'VE BEEN SENDING HIM A PICTURE OF THE LOADING SIGN AND HE STILL HASNT REALISED LMAO pic.twitter.com/TiPGT3p3s8

Altså, genialt.

Fyren skjønte ikke hva som skjedde, og skrev til henne at hun burde sende bildet igjen. Da hun gjorde dette, skrev han at han trodde han måtte kjøpe seg ny telefon.

Tweeten har fått over 7000 retweets og 9000 likes.

Til alle som vil la seg inspirere av pranken til Par, lastet hun også opp bildet med teksten: «Bruk denne for å ta deg av fuckbois», skriver Independent.

FOR PEOPLE ASKING, THIS IS THE LOADING SIGN, SAVE IT TO MESS WITH FUCKBOYS pic.twitter.com/vW01mXGGDK