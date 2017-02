Super Bowl-reklamene du ikke bør gå glipp av

Artisten Lady Gaga rocka pauseshowet under nattens Super Bowl-finale. (New England Patriots vant kampen forresten!)

Men det som er en like stor snakkis er reklameinnslagene.

Annonsørene betaler millioner av kroner for 30 sekunders reklamesnutter under Super Bowl. Prislappen for innslagene ligger på rundt 5 millioner dollar (43 millioner norske kroner), og oppover. For eksempel har Chrysler tidligere betalt 12, 4 millioner dollar for å vise en reklamefilm!

Sendetiden er noe av det mest attraktive som finnes for reklamebransjen i USA, og det legges prestisje i å lage kule, bra og fine reklamer. Ofte stiller store stjerner opp, og i år var blant andre artist Justin Timberlake, skuespiller og tidligere guvernør Arnold Schwarzenegger og supermodell Miranda Kerr å se.

Her er noen reklamer som får ekstra mye omtale i amerikanske medier i dag - på grunn av sitt politiske budskap, humor eller det at de vekker følelser:



BUDWEISER:

Innvandring og flyktingkrisen dominerer nyhetsbildet i USA på grunn av politikken til president Donald Trump. Budweiser viser historien til Adolphus Busch som kom til Amerika fra Tyskland.

AIRBND:

- Vi tror på at uansett hvem du er, hvor du er fra, hvem du elsker, hvem du tilber, så er vi alle like. Verden blir vakrere jo mer du aksepterer, er blant budskapet.

MR.CLEAN

Mr. Clean har vært til stede i 50 år, men aldri vært et sexsymbol. Nå skal han ha fått mye mer muskler (dataanimerte muskler).

AUDI

Audi står for det som omtales som en av de mest rørende reklameinnslagene. En far ser på et «olabil-løp» som datteren deltar i, mens han tenker på hvilken måte han skal forklare henne at verden ikke setter kvinners verdier like høyt som menns.

BAI (BAI BAI)

Antioksidantmerket Bai, vinner årets kjendisbruk. Har egentlig innslaget noe med produktet å gjøre? Tja, men reklamen får oppmerksomhet på grunn av Justin Timberlake, Christopher Walken, NSYNC og god humor!

COCA-COLA

Denne reklamen ble opprinnelig laget i 2014. «It's Beautiful» viser ulike personer synge America The Beautiful på ulike språk, med formål om å at USA er flerkulturelt. Sist reklamen ble vist skapte den debatt på Twitter, fordi sangen ble sunteg kun på engelsk:

«One simply does NOT sing America the Beautiful in ANY language but English! Get on board or OUT!»

Deretter ble hashtagen #BoycottCoke opprettet.

GOOGLE

