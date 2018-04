«Submarining» er det nye datingbegrepet du helst ikke vil kjenne til

Vi vet alle at dating i 2018 kan være en grumsete affære, med alt det innebærer av sveiping hit og dit, forvirrende begreper og merkelig oppførsel.

De siste månedene har datingbegreper som ghosting, breadcrumbing og microcheating fått stadig bedre fotfeste i folks dagligtale.

Disse begrepene brukes for å beskrive ulike typer oppførsel innen datingverdenen - først og fremst ulike typer dårlig oppførsel - og kan være greie å forholde seg til når du skal forsøke å vri hjernen og analysere hva i alle dager som gikk galt med deg og den forrige daten.

Nå har nok et datinguttrykk begynt å sirkulere på nett - «submarining». Begrepet ble først omtalt i mediene av Metro høsten 2017, og fikk et oppsving i antall søk på Google samme år.

Vi skal forklare litt. Se for deg dette scenarioet:

Du har omsider kommet over han/hun eksen som ditchet deg og forsvant uten en forklaring - litt som en ubåt som går under vann.

Det går dager, uker og måneder, og plutselig en dag ramler en DM inn i innboksen din fra eksen. Akkurat som en ubåt som plutselig bryter vannflaten og er tilbake fra hemmelig, militært oppdrag.

I meldingen er det null tegn til anerkjennelse av at det har gått evigheter siden sist dere snakket og ingen antydning til anger eller en kanskje en liten unnskyldning. Det står heller noe sånn som: «Hey:) Lyst til å stikke og se nye Avengers?»

🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️

Gratulerer mine damer og herrer, dere har opplevd «submarining»!

Du tenker kanskje at dette minner om ghosting (å forsvinne fra en dag til en annen som et spøkelse) eller zombie-ing (å ghoste for så å stå opp fra de døde). Forskjellen er imidlertid, som Mashable poengterer, at mens en ghoster eller en zombie ofte angrer, er det null tegn til dette hos en som har utsatt deg for «submarining».

Forvirrende? Oh yes. Men definitivt greit å føye til i ordboken over datingbegreper man helst ikke vil kjenne til.

