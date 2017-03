Stadig flere russ velger å holde seg edru i russetiden

- Vi ønsker er å endre fokuset i russetiden slik at drikkepresset blir mindre, og at det skapes en aksept for å velge å feire russetiden uten å drikke alkohol, sier prosjektleder Håkon Evjen Bakke i Edruss til Side2:

- Vi synes ikke det er greit at personer skal føle ubehag eller bli presset til noe de ikke ønsker å gjøre. En av de viktigste tingene vi kan gjøre for å forhindre dette er å være synlige edru russ i russetiden, som viser hvor kult man kan ha det selv om man ikke drikker.

Prosjektleder Håkon Evjen Bakke i Edruss.

Stadig flere russ dropper alkoholen



Edruss er et landsdekkende prosjekt som er drevet av ungdomsorganisasjonen Juvente. Prosjektet startet i 2012, og ble av nasjonalt omfang i 2014.

Ifølge Håkon har de 450 registrerte Edruss i år, og han opplyser at de får nye registreringer hver dag.

- Vi regner med at mellom 600 og 700 personer kommer til å registrere seg som Edruss for russetiden 2017.

Til sammenligning hadde de 580 registrerte Edruss ved russetidens slutt i fjor.

Vil redusere drikkepresset



Håkon er selv russ i år, og understreker at Edruss ikke bare er et prosjekt som er rettet mot russ som ikke drikker.

- Vårt hovedfokus er å redusere drikkepress og rusrelaterte skader i russetiden, og det er et enormt drikkepress blant russ som drikker. Edruss som registrerer seg hos oss skriver riktignok under på å ikke bruke rusmidler i russetiden, og de får da tilsendt et eget strykemerke til russebuksen som vi oppfordrer dem til å plassere synlig for å være med å redusere drikkepresset. I tillegg har vi i år fire Edrussbiler med russ som ikke drikker.

Prosjektet er også til stede med stands på de fleste store russetreffene i Norge. Her deler de ut gratis alkoholfri drikke for å øke synligheten.

- Vi samarbeider med flere russestyrer rundt omkring, og informerer om skadepotensialet av enkelte russeknuter. Blant annet har Hovedstyret i Sandnes, og russestyrene på Akademiet VGS i Sandnes og Dalane VGS valgt å droppe ølkorken(drikke en kasse øl på 24 timer). Mange av russestyrene har også presisert at alle knuter kan gjennomføres alkoholfritt, takket være våre møter med russestyrene.

Side2 har tidligere skrevet om at Oslo-russen har droppet flere russeknuter i år, for å redusere fokuset på sex og alkohol.

