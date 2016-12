Språk: God eller gledelig jul? Det er en forskjell

(SIDE2): God jul og godt ... eh ... Hva er det egentlig vi skal skrive?

Vi spør Helene Uri, forfatter, språkviter og professor, om hvordan vi skal uttrykke oss.

Ikke lenger forskjell på hilsenene



Tidligere var det forskjell på å ønske noen godt nytt år og godt nyttår. Språkrådet sa da at begge deler var lov, men at om du ønsket noen et godt nyttår gjaldt det nyttårsaften, mens godt nytt år gjaldt for hele året etter.

Slik er det ikke lenger.

- Hvis vi slår opp i Bokmålsordboka, ser vi at nyttår i ett ord har to betydninger. Det betyr både årsskiftet, altså overgangen fra det gamle til det nye året, og nytt år. Det betyr at vi med god samvittighet kan skrive godt nyttår og mene hele det nye året, sier Uri.

Ikke stor bokstav



Det er flere språklige feil du kan gjøre når du ønsker noen en fin jul.

- Når du skriver julekort, er det viktig å huske på små bokstaver. Det er små forbokstaver i jul og nyttår, minner Uri om.

Du skal med andre ord skrive «God jul og godt nyttår», ikke «God Jul og Godt Nyttår». Sistnevnte skrivemåte er en engelskspråklig tradisjon.

- Det er mange som gjør feil, og det er ofte store forbokstaver på ferdigskrevne julekort, sier Uri, som fremhever at hun blir glad for alle julekort hun får, selv om det skulle være noen store forbokstaver for mye.

«God» eller «gledelig»?

I mange familier er de nøye på forskjellen mellom «god jul» og «gledelig jul».

- Regelen er at «gledelig jul» skal sies fra 1. juledag, mens «god jul» sies før jul. Men så streng er ikke jeg. Det viktigste er å ønske noen en god jul, mener Uri.

