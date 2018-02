Spice Girls har blitt invitert i bryllupet til prins Harry og Meghan Markle

Rekk opp hånden om du ønsker at Spice Girls skal opptre i bryllupet ditt en vakker dag! ✋

I et intervju på talkshowet The Real hintet Mel B til at vi muligens får se verdens mest ikoniske jentegruppe innta scenen i bryllupet til prins Harry og Meghan Markle, som finner sted i mai.

Mel B forteller talkshowvertene i The Real at hun er invitert til bryllupet sammen med resten av Spice Girls - Victoria Beckham, Geri Halliwell, Emma Bunton og Melanie Chisolm.

- Hvorfor er jeg så forbanna ærlig? spør hun Mel B i TV-programmet:

Today in #GirlChatLive, Mel B shares if she is going to Meghan Markle and Prince Harry’s wedding, and if the SPICE GIRLS ARE PERFORMING!! pic.twitter.com/Wx5geXuR7G — The Real (@TheRealDaytime) February 27, 2018



Publikum ble begeistret da Mel B svarte vagt på om Spice Girls skulle opptre under det kongelige bryllupet.

- Jeg må gå. Jeg kommer til å få sparken, fortalte Mel B da han innså at hun hadde kanskje sagt røpet for mye.

Prins Harry og Meghan Markle skal gifte seg i mai. De har også invitert Spice Girls til bryllupet sitt. Her fra deres offisielle bryllupsbilder.

Tidligere denne måneden har det blitt spekulert om at Spice Girls skal gjenforenes og kickstarte en turnè. Til tross for ryktene og de evige spekulasjonene, ble dette avkreftet ganske fort. I et intervju med Vogue, fortalte Victoria Beckham at vi ikke kommer til å se henne eller resten av gjengen på scenen i fremtiden.

