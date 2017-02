Sophie Vågsæter ble kjent som United-stjerne Antonio Valencias nye romanse - nå skal hun delta i Paradise Hotel

Sophie Vågsæter (24) fra Stranda skapte i fjor høst overskrifter i internasjonale medier da hun ble kjent som Manchester United-spiller Antonio Valencias (31) flamme.

Nå skal hun være med i årets sesong av Paradise Hotel, skriver Dagbladet.

Var gift

Det var i fjor høst at de to ble avbildet mens hun besøkte ham i Manchester etter at han skal ha likt bildene hennes på Instagram. Mange britiske medier omtalte saken.

Blant annet skrev Daily Mail at Antonio Valencia hadde bombardert Sophie med meldinger på Instagram.

Grunnen til at de to fikk så mye oppmerksomhet, var at fotballspilleren var gift med Zolla Meneses. Men ikke lenger gikk Antonio Valencia ut og sa at ekteskapet deres var over og ba pressen ikke blande seg i privatlivet hans.

@repvikphotography 📸 @lashbarnorway @adamogevabergen @adamogeva @spraytanhuset_bergen Et innlegg delt av Sophie Sjåstad Vågsæter👑 (@sophievag) tirsdag 20. Des.. 2016 PST





Har ikke mye kontakt lenger

- Vi har ikke noe særlig kontakt lenger. Vi sender hverandre noen snaps i ny og ne, men ikke noe mer enn det. Men jeg tror ikke han hadde sagt nei om jeg hadde spurt om vi skulle møtes, for å si det sånn, sier hun ifølge Dagbladet.

På bloggen skrev hun også at hun flyttet til Stockholm som en dekkhistorie før hun dro til Mexico.

Foreløpig vet vi nå at den kommende sesongen av Paradise Hotel starter 13. mars.

Vi vet også at YouTuber og blogger Kong Halvor skal være webreporter.

