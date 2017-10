Sophie Turner og Joe Jonas har forlovet seg.

Game of Thrones-stjernen Sophie Turner (21) og artist Joe Jonas (28) har forlovet seg❤️

Nyheten kommer bare et par uker etter at det ble kjent at Game of Thrones-skuespillerne Kit Harrington og Rose Leslie også har forlovet seg.

Begge turtelduene delte nyheten på sin egen Instagram-konto i natt med et identisk bilde av forlovelsesringen. Sophie skriver «I said yes».

I said yes. Et innlegg delt av Sophie Turner (@sophiet) søndag 15. Okt.. 2017 PDT



Men mens Kit Harrington og Rose Leslie har vært sammen en stund, har Sophie Turner og Joe Jonas bare datet i underkant av et år.

Og i motsetning til andre kjendispar har Sophie og Jonas holdt en relativt low key profil.

Selv om Joe var til stede på Game of Thrones-premieren i Los Angeles i sommer, gikk han ikke på den røde løperen med Sophie.

Faktisk har paret ifølge Vanity Fair aldri blitt fotografert sammen på offentlige tilstelninger - de har kun vært å se i hverandres sosiale medier, og på diverse paparazzi-bilder.

Og private som de er, har de heller ikke avslørt flere detaljer rundt forlovelsen sin - vi vet ingenting om når de har tenkt å gifte seg. Det blir som kjent et travelt år for Sophie, som skal igang med innspillingen av siste sesong av Game of Thrones.

Og folkens, siden disse to er et paparazzi-par, her er en liten paparazzi-bildebonanza, hehe:

