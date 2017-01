Sophie Elise snudde kløfta - gjorde egen vri på kjolen

Sophie Elise Isachsen var blant bloggerne som virkelig overrasket på rød løper under Vixen Blog Awards torsdag, i tillegg til at hun kapret flere bloggpriser. Hun ble både årets bloggbusiness og årets blogger.

Side3s Stiltips-leder og moteprofil, Daniel Bratterud, roser bloggeren for antrekket på Grand Hotel, Oslo, torsdag.

Han forteller at Sophie Elise hadde snudd en utringet kjole fra Line of Oslo, slik at halsen kom foran.

- Jeg ble overrasket på en positiv måte, fordi hun klarer å gjøre en ellers vågal kjole til noe sofistikert og moteriktig. Det var noe Botticelli-aktig over det hele, ala noe av det vi har sett hos Valentino i de siste sesongene, sier Daniel.

Her kan du se stor bildekarusell fra rød løper:



Sophie Elise Isachsen

Vixen-redaktør Ida Elise Eide Einarsdottir

Lars-Kristian Eriksen og Caroline Berg Eriksen

Sosiale medier-profl Vegard Harm

Blogger Kaja Marie Christensen

Benedichte Bjerke ,Daniel Bratterud og Silje Pedersen

MagMalou-Marthe

Programleder Ida Flaaden

Lene Orvik og Espen Hilton

Anne Brith Davidsen

Krissy, Kristine Ullebøe

Celine Aagaard

Pappahjerte, Peter Kihlman

Styleconnection, Kristin Gjelsvik

Thomas Hayes

Anna Rasmussen, MammaTilMichelle

Gilmakeup

Adelén og Benjamin

Vixen Blog Awards 2016 Vixen Blog Awards 2016

Daniel synes det var høyt nivå på motefronten torsdag kveld på Grand Hotel, og synes det er vanskelig å trekke fram noen spesielle.



Likevel nevner han Espen Hilton og Lene Orvik som matchet i oransje buksedress fra Cocoon.



- Thomas Hayes hadde fete drop crocth-bukser fra Dr Denim, grå semskede sko fra Tiger of Sweden og matchende grønn skjorte som komplimentere antrekket som er innafor trendbildet for SS17.



Videre kaller Daniel Ingeborg Heldal en showstopper, Kristin Gjelsvik roses som kveldens søteste og han elsker Marianne Theodorsens fuck-all-attitude.

Likevel nevner han blant andre