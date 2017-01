Sophie Elise om kirurgi-debatten: - Jeg ble faktisk ganske trist

«Jeg er kul, til tross for operasjonene, jeg mener ting. Jeg er feminist. Jeg trykker ikke ned andre for feilene de har gjort før. Jeg prøver mitt beste å være et forbilde, til tross for feilene jeg har gjort før», sier Sophie Elise Iscahsen i et YouTube-innlegg på sin blogg.

Forrige uke gikk Kristin Gjelsvik, Styleconnection, hardt ut mot Side2, bloggverden og medie-Norge, når det gjelder normalisering av plastikkirurgi. Styleconnection vant juryprisen under årets Vixen Blog Awards.

Bakgrunnen for at debatten ble sparket i gang er en sak Side2 skrev om at det påstås at reduksjon av brystvorter vil ha en økning i USA. En norsk plastikkirurg avviser at dette er aktuelt i Norge, og understreker at man alltid må overveie fordeler og ulemper ved inngrep.

- Jeg forstår unge blir forvirret



Kristin la ut et YouTube-innlegg hvor hun reagerer på saken, og snakker til ungdom om at hun forstår at det er vanskelig å vokse opp med det presset som man møter i dagens samfunn.

Styleconnection, Kristin Gjelsvik, vant "juryprisen" under Vixen Blog Awards for kort tid siden.

- Husk at selvtillit må jobbes med fra innsiden. Husk at det vil bli bedre. Også forstår jeg dere. Jeg skjønner det er vanskelig å stå midt oppi dette vanvittige presset, når til og med bloggere som har gjort x-antall inngrep forteller deg at det hjelper ikke. De sier ikke gjør som meg, men samtidig så kler de av seg naken. Forstår dere blir forvirret, det er vanskelig å forholde seg til en tilstedeværende dobbeltmoral, sier hun blant annet på bloggen sin.

Sophie Elise: Blir jeg en dårlig forelder?



I helgen kastet Sophie Elise seg på debatten, fordi hun føler seg truffet og såret. Hun ønsker å komme med et motsvar, men påpeker at hun og Styleconnection er venner, og at det er sak som diskuteres og ikke person.

«Personlig har jeg utført plastisk kirurgi, derfor havner jeg i gruppa personer som ikke har lov til å få barn, eller hvis jeg får barn, er jeg en dårlig forelder? Jeg får barn som kanskje ikke ligner på meg? Jeg får ikke ta bilde på stranda i bikini fordi puppene mine er unaturlige og det fremmer et dårlig kroppsideal for unge? Og jeg får heller ikke uttale meg om plastisk kirurgi fordi jeg angrer på det, fordi det hjelper ikke. For å være ærlig så blir jeg kjempesåra av dette! Jeg er skikkelig, skikkelig lei meg når jeg lager dette innlegget» sier hun.

Sophie Elise har vært åpen om sine plastiske operasjoner, selvtillit og psykiske helse på bloggen sin, også i sin debutbok Forbilde som kom i fjor.

I sitt tilsvar til debatten som har blusset opp, ønsker hun å forklare hva hun mener om saken. Hun forteller at inngrepene hun tok da hun var tenåring ikke hjalp mot angst, dårlig selvtillit og depresjon, slik hun hadde håpet. Kunne hun gått tilbake i tid, så hadde hun ikke utført inngrepene, innrømmer hun.

Sophie Elise før Costume Awards forrige uke.

«Men skal jeg ta ut silikon nå? Da er det å fokusere mer på kropp, og må jeg ha mindre pupper for å føle meg bra? Jeg lar det være, og fokuserer å det som er på innsiden, men det betyr ikke at jeg blir en dårligere mamma, det betyr ikke at de ikke kan spørre meg om råd ... »



«Er ikke jeg et direkte produkt av samfunnet vi lever i? Kan ikke jeg få snakke om det? Og snakke om at det var dritt. Skal jeg måtte skjule meg? Skal jeg være en uting?»

- Jeg skal være den samme på innsiden



Sophie Elise avslutter innlegget med at hun ikke synes operasjonene hun har tatt var verdt det:

«Nei, for her sitter jeg. Enda med angst, enda med psykiske problemer. Enda med dårlig selvtillit. Men en ting jeg vet nå, er at det kommer til å gå over. Men det har ingenting med operasjonene å gjøre. Det har med meg å gjøre. For jeg, meg på innsiden, skal være den samme på innsiden til jeg dør», sier hun.