Sophie Elise har sluppet ny singel

Natt til fredag slapp Sophie Elise (22) låten «All Your Friends», og gjør comeback som artist.

Låten er også den første toppbloggeren/forfatteren/DJ-en også har vært med på å skrive selv, så nå kan hun også legge til singer-songwriter på CV-en sin.

- Dette er ikke et «blogger-blir-artist»-prosjekt, men for meg er det en ny retning og en ny uttrykksform der jeg kan få dele noe som er skapt i hjertet, sier hun i en pressemelding.

For alle som følger med på Sophie Elises blogg, har det vært mye hemmeligheter det siste halvåret, og hun har i lengre tid skrevet at hun gleder seg til og er spent på å dele den store nyheten med leserne sine.

Les også: Sophie Elise spiller inn TV-serie med NRK

- Sårt og tøft

I «All Your Friends» legger hun ikke spesielt mye mellom linjene når hun sier:

«Fuck all your friends / no really, I'm gonna fuck all your friends».

– For meg handler det om følelsen av å sitte hjemme og tenke at du lar noen ha kontrollen over deg samtidig som du tenker «bare så at du vet det kunne jeg ha ligget med alle vennene dine, jeg kunne ha fucket opp livet ditt, sier Sophie Elise til VG.

- Prosessen har krevd enormt mye av meg, og å skrive denne låta har vært både sårt og tøft. Det ligger mange følelser bak teksten, også mellom linjene, som jeg vet mange vil kjenne seg igjen i, sier hun om låten.





Signert hos Universal Music

Det er to år siden Sophie Elise slapp sin siste singel, «Love Like That». Debutsingelen hennes, «Lionheart», ble sluppet i 2014. Mens sistnevnte har 3,2 millioner streams på Spotify, har «Love Like That» 2,5 millioner streams, mens remixen gjort av artisten Edeema har 8,7 millioner streams.

Sophie Elise er nå signert hos Universal Music, og «All Your Friends» er produsert av Elias Näslin og spilt inn i Stockholm under en såkalt skrivesession med et låtskriver- og produsentteam.

Les også: Sophie Elise om kirurgi-debatten: - Jeg ble faktisk ganske trist

Hør «All Your Friends» her:

søte vi er som matcher på tennisbanen 💑 jeg er på vei til Moss forresten. DJ på lux i kveld! Et innlegg delt av Sophie Elise (@sophieelise) lørdag 22. Juli. 2017 PDT

don't you think that it's boring how people talk Et innlegg delt av Sophie Elise (@sophieelise) fredag 21. Juli. 2017 PDT

Det her er et nydelig menneske, takk for alt du lærer meg. ❤️ Et innlegg delt av Sophie Elise (@sophieelise) torsdag 13. Juli. 2017 PDT

* på vei for å hente min mor Lana del Rey* Et innlegg delt av Sophie Elise (@sophieelise) fredag 14. Juli. 2017 PDT

Del denne artikkelen