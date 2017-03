Sophie Elise føler seg mobbet etter å ha blitt kalt plastikkdukke

Fredag deltok bloggeren Sophie Elise Isachsen på «Svarta Bjørn»-konferansen i Narvik.

I ettertid har debatten rast i sosiale medier og i avisen Framover, blant annet på grunn av et leserbrev hvor Sophie Elise kalles plastikkdame og klovn.

«Ser at Svarta Bjørn-konferansen har hatt plastikkdama Sophie Elise som trekkplaster i årets Vinterfestuke. Jøss, tenkte jeg da jeg så reportasjen. Ifølge journalisten fikk hun stor applaus, noe som sier meg at noe må være galt», heter det blant annet i debattinnlegget.



Svarta Bjørn er et av innslagene i Vinterfestuka i Narvik. Konferansen har et vidt spekter av foredragsholdere som holder innlegg innen alt fra politikk, underholdning til samfunnsrelaterte refleksjoner. Sophie Elise holdt foredrag på konferansen sammen med blant andre Amal Aden, Trine Lise Olsen, Eva Allison Sollie og Kathrine Aspaas.

- Mobbing og heksejakt



Sophie Elise ser selv på innlegget i Fremover som mobbing. Hun mener at hun deltok i konferansen for å snakke om viktige temaer som blant annet ungdoms selvbilde, familierelasjoner, netthets og hevnporno.



- Jeg vet det var mange kritikere i salen, men heldigvis snudde de fleste og ga meg en varm velkomst og stor applaus, ikke minst mye latter. Jeg var så fornøyd! Men likevel blir man møtt med overskrifter som dette. At jeg er «plastikkdukke» og at det er en skam jeg får være med på noe sånt, skriver Sophie Elise som tilsvar på Facebook.

Sophie Elise er en av Norges største og mest kjente bloggere.

Videre lurer bloggeren på hvorfor slike innlegg får spalteplass i den lokale avisen.

- Jeg gjorde en god jobb, og den jobben jeg skulle. At avisene tillater mobbing og heksejakt er for meg merkelig, men enda rarere at de lar et dårlig formulert debattinnlegg uten mening komme igjennom nåløyet, sier hun videre.

Sophie Elise har tidligere vært åpen om sine plastiske operasjoner, selvtillit og psykiske helse på bloggen sin, og gså i sin debutbok Forbilde som kom i fjor.

- Sophie Elise fikk god respons



Booking-og presseansvarlig Arne-Kristian Schille-Rognmo sier til Side2 at Sophie Elise fikk god respons for sitt bidrag under konferansen.

- Hun fikk god mottakelse, kjemperespons fra salen og vi synes det var veldig positivt.

Han har fått med seg debatten og kritikken av bloggeren i ettertid, og synes fokuset er synd.

- I utgangspunktet er vi glad når det blir debatt, men det innlegget du referer til er synd. Det er synd at det går rett på utseendet og at man går til angrep på noen når vedkommende ikke har vært på konferansen - det er et litt dumt utgangspunkt for debatt. Det ville vært en annen sak hvis det ble tatt opp ting som skjedde på scenen, sier Arne-Kristian.

De mener det var en helt riktig avgjørelse å booke Sophie Elise til konferansen.

- Vi ønsker et dagsaktuelt program, og hun er kåret til Norges toppblogger to år på rad, og også Norges mektigste mediekvinne i 2015 - og det i en alder av 20 år. Hun har vel rundt 40-60.000 unike lesere om dagen og er en høyaktuell stemme. Hun er en viktig stemme vi må ta på alvor, og man kan godt være uenig med henne, men ikke avfeie henne, sier Arne-Kristian.

Side2 har vært i kontakt med redaktør i Fremover, Christian Senning Andersen, som foreløpig ikke har besvart vår henvendelse.



