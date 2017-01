Sophie Elise: - Jeg er lei av at kvinnemagasin er så fordummende

(SIDE2): «Jeg er så lei av at de fleste magasiner i dag er så utrolig fordummende mot kvinner. Man skal ikke være opptatt av annet enn sin egen kropp og dens skavanker og hvor perfekte man er til tross for feil, man skal ikke tenke på annet enn mote, oppskrifter, trening og en gang i blant klinker altså magasinbransjen til med ekstranummer hvor man skal hylle alt som journalister bruker resten av året på å rive ned med slankeoppskrifter og photoshop.»

Det skriver Sophie Elise Isachsen i et blogginnlegg tirsdag, hvor hun blant annet skriver at hun er lei av at magasinene «hyller» kvinnekroppen.

Sophie Elise refererer til magasinhylla på Narvesen, hvor hun finner det hun selv beskriver som «rosa blader», med «kvinner med Colgate-smil, ingen over 40 år (og om de er gamle, ja da hyller vi alderen), perfekte kropper og perfekte hjem».

SOPHIE ELISE etterlyser kvinnemagasin som skriver om miljø, politikk, vitenskap og historie.

Bloggeren etterlyser kvinnemagasin hvor man kan lese om vitenskap, miljø, historie eller politikk - i tillegg til artikler om mote, skjønnhet og sex.

- Selv elsker jeg sminke, hår og kropp, men jeg vil også bli opplyst og lære mer om politikk, teknologi og miljø. Jeg tror de aller fleste mennesker er nyanserte og har flere interesser, sier Sophie Elise til Side2.

- Man kan være begge deler



Selv om det naturligvis er mulig å lese om politikk, teknologi og miljø andre steder, tror Sophie Elise at det ville vært positivt for norske jenter om også kvinnemagasinene tok opp disse temaene i større grad.

- Jeg tror man kan påvirke samfunnet i en positiv retning om man bare pusher litt på flere verdier enn kun skjønnhet. For all del, overfladisk kan være deilig, men ikke bare det, sier Sophie Elise.

- Hva ønsker du selv å lese om?

- Jeg vil lese om ting som bidrar til debatt rundt middagsbordet. Og det gjør ikke mascara.

Sophie Elise har selv vært åpen om at hun har gjennomført plastiske operasjoner, og uttalte i høst at hun ikke tror hun ville være kjent uten operasjonene.

- Du deler selv mange bilder av kroppen din på bloggen, hvorfor gjør du det hvis målet er at vi skal bry oss mindre om utseende?

- I innlegget mitt poengterer jeg at man kan være flere ting. Man må ikke være enten eller. Jeg kommer til å fortsette å dele bilder av kropp og sminke fordi det er en del av meg - som så mye annet.

Føler seg ikke truffet



Redaktør i KK, Ellen Wisløff, føler seg ikke spesielt truffet av Sophie Elises kritikk.

- KK er ikke fordummende. Vi har et bredt spekter av saker som selvfølgelig skal berøre og inspirere, men som du også definitivt kan lære mer av, sier Wisløff til Side2.

Wisløff forteller videre at KK har som mål å skrive om alle typer kvinner og mange sider ved deres liv.

- Vi skal ha en miks av gode reportasjer, portrettintervjuer, helse og mote, men vi skriver også om kultur, blant annet har vi fire boksider i hver utgave, miljø og forbruk. Kvinner med ulik bakgrunn kommer til orde i KK.

På forsiden av KKs siste utgave frontes blant annet disse sakene: En kåring av årets kvinner, menyforslag til nyttårsaften, et intervju med Julie Andem, «KK hedrer Dronning Sonja» og en reportasje om en kvinne som var sammen med en voldtektsmann.

- Det er likevel ikke til å komme unna at tema som vitenskap og historie sjelden får mye plass i norske kvinnemagasin. Tror du ikke norske kvinner er interessert i det?

- Jo, det tror jeg absolutt. Men man kan skrive om disse temaene med ulikt utgangspunkt og på ulike måter. Vi har ofte fenomen- og trendsaker hvor ny forskning og vitenskap er en sentral del av kildegrunnlaget. Men nei, du vil ikke finne en sak om siste forskning på nanoteknologi eller kvantefysikk i KK, sier Wisløff.

KK: Dette er desemberutgaven av KK.

Primært et motemagasin



Redaktør i ELLE, Signy Fardal, føler seg heller ikke truffet av kritikken fra Sophie Elise.

- ELLE er et motemagasin, og akkurat som at et bilmagasin skriver mest om biler, så skriver vi mest om mote, sier Fardal, og legger til:

ELLE-REDAKTØR: - ELLE er et motemagasin, og akkurat som at et bilmagasin skriver mest om biler, så skriver vi mest om mote, sier Signy Fardal.

- Samtidig skriver vi også om sterke og inspirerende kvinner, karriere, reise, mat, helse og interiør. Men ELLE er et nisjemagasin for moteinteresserte, og leserne våre kjøper ELLE fordi de ønsker å lese om akkurat det, sier Fardal.

På forsiden av januarutgaven av Elle finner vi reportasjer om mote og skjønnhet, men også artikler om karriere, reise og kjendiser.

- Kvinner som leser ELLE, leser også aviser



ELLE-redaktøren påpeker at kvinnemagasin-debatten på langt nær er ny, og at det som regel er kvinner som står bak kritikken.

- Menn kritiserer aldri andre menn for magasinene de leser. Skulle man dømme den norske mann ut fra det bildet Vi Menn gir så ville man trodd at den norske mann var veldig snever, kun opptatt av jakt, raske biler og nakne damer. Men ingen gjør det, fordi vi vet at Vi Menn kun er en del av det menn leser, akkurat som ELLE kun er en del av det kvinner leser, sier Fardal, og legger til:

- Jeg synes det er flott at Sophie Elise får så mye plass og hun har absolutt et poeng. Samtidig må jeg få si at det er interessant at hun, som har brukt så mye plass på sin egen blogg til å fortelle om alt hun har gjort for å endre på utseendet sitt, kommer med denne kritikken.

Fardal er imidlertid helt enig med Sophie Elise i at de fleste kvinner er begge deler: Interessert i mote, men også i politikk. Glad i å sminke seg, men også opptatt av miljø.

- For å si det sånn: Jeg vet at kvinner som leser ELLE også leser aviser, følger med på nyhetene, leser bøker og engasjerer seg i demonstrasjonstog, avslutter Fardal.

ELLE: Dette finner du på forsiden av januarutgaven av Elle.

Kan ikke dekke alt



Redaktør i Det Nye, Karine Thyness, synes det er et merkelig premiss at et magasin skal dekke hele leserens interessefelt.



- Dagens leser konsumerer enormt mye innhold, hver dag, og et magasin er bare én av veldig mange kilder til kunnskap og inspirasjon. Det må være like greit å lage magasiner om mote, som det er å lage magasiner om fiske eller fotball. Jeg har aldri møtt en kvinne som bare er opptatt av mote og oppskrifter, og det er heller ingen magasinredaksjoner som påstår dette, sier Thyness.

Saken fortsetter.

Det nye





Thyness forteller at Det Nye alltid har skrevet mye om mote, men at de ikke er et rent motemagasin.



- Men jeg har lyst til å understreke at jeg også synes det er bra at vi har magasiner, blogger og nettsteder som spesialiserer seg på mote, jeg er helt uenig i at alle og enhver må dekke alle stoffområder.

- Ulike plattformer for ulik informasjon



Side2 er Norges største kvinnemagasin på nett, og selv om vi ikke er et printmagasin så skriver vi likevel om mange av de samme temaene som magasinene Sophie Elise referer til, nemlig mote, skjønnhet, trening, helse, foreldre, underholdning og utdanning/karriere.

SIDE2-REDAKTØR: - Jeg opplever ingen motsetning i å være interessert i skjønnhet, vitenskap og politikk, sier Vibeke Johnsen.

- Jeg er enig med Sophie Elise i at det «å hylle» har blitt et tomt begrep, og noen ganger - når det er snakk om kropp - er begrepet direkte malplassert. Samtidig ser vi i Side2 at leserne setter pris på saker om kvinner som våger å vise frem og stå utenfor det stramme kroppsidealet. Faktisk virker det som om man ikke kan si dette mange ganger nok overfor kvinner i dag, sier Side2-redaktør Vibeke Johnsen.

Johnsen tror dagens kvinner finner den informasjonen de vil ha på ulike plattformer.

- Jeg synes godt dagens kvinnemagasiner kunne vært tøffere og bredere, men opplever også at magasiner som Side2 også tar opp slike spørsmål. Side2 er et kvinnemagasin som alltid har vært dagsaktuelt rettet. Min erfaring er at leseren setter pris på dette, samtidig som de vil ha tradisjonelt mote- og skjønnhetsstoff, sier Johnsen, og legger til:

- I dag plukker kvinner fra øverste hylle av stoff de er interessert i. Jeg opplever ingen motsetning i å være interessert i skjønnhet, vitenskap og politikk, og tror at leserne oppsøker ulike plattformer for ulike temaer, sier Johnsen.

