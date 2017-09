Sofia Carson og Booboo Stewart: - Kjærlighetssorg er en del av livet

Booboo Stewart er her hjemme best kjent for rollen som Seth i The Twilight Saga: Breaking Dawn.

- Jeg har aldri vært i Norge, men jeg vet at Alan Walker er derfra, at electronica er stort og jeg vil gjerne dra på konsert. Også har jeg hørt at Norge er et vakkert land, så jeg vil reise dit, sier Sofia Carson (24) til Side2.

Check blant unge patriotismer, Norges-skryt varmer alltid fra utenlandske skuespillere, og Sofia svarte raskt på det obligatoriske hjemsted-spørsmålet.

Booboo Stewart (23) derimot innrømmer at han ikke aner noe om landet, men at han er interessert i kultur og gjerne skulle sett noen norske filmer.

Side2 snakker med skuespillerne på telefon fra London. De er aktuelle i den amerikanske eventyrmusikalen og Disney Channel-filmen «Descendants 2». Dette er oppfølgeren til filmen som kom i 2015, og handler om barna til noen av de mest berømte skurkene. Sofia spiller Evie, som er datteren til the Evil Queen (dronningen i Snehvit og de syv dvergene), Booboo spiller Jay, som er sønnen til Jafar (skurken i Aladdin).

Her hjemme er Booboo best kjent som Seth Clearwater i Twilight-filmene. Sofia er blitt omtalt som den nye Miley Cyrus, er popartist og over 8 millioner fans følger livet hennes på Instagram.

I tillegg til at «Descendants 2» er innom skurker, blekkspruter og drager, dreier filmen seg minst like mye om vennskap, press og kjærlighet.

På hvilken måte kan dere kjenne dere igjen i karakteren i filmen?

Sofia: - Å være ungdom er tøft nok i seg selv, så vi har følt på det presset de føler. Selv om det er mye kostymer og musikk i filmen så handler det om fire ungdommer som prøver å passe inn. Vi har alle følt på den følelsen av å være utenfor, og ikke passe inn, sier Sofia og legger til:

- Det å føle presset for å være en av de kule barna føler man kanskje ekstra på i Hollyowood. Filmen forteller også historien om fire barn, og at man må elske seg selv for den man er og der man kommer fra.

Hva slags rollemodell ønsker dere å være, da?

Booboo: - Når man sier ja til Descendants så følger det med unges øyne og fans, så da tar du på deg rollen om å være et forbilde. Jeg tror både Sofia og jeg er gode mennesker, og ordentlige folk. Å være rollemodell handler om å være seg selv. Men filmen viser også at man kan uttrykke seg på ulike måter, fordi karakterene danser, synger og har fargerikt utseende og antrekk.

Til tider har Disney-filmer fått kritikk for sin perfekt fremtoning, med vakre prinsesser og plettfrie liv på slott. Sofia mener deres aktuelle film ikke faller under en slik kategori.

Sofia: - Descendants-prinsessene er ikke perfekte, de er det motsatte. Jeg elsker også at de sterkeste karakterene er kvinner – sterke kvinner som sender sterke signaler. Det er moderne prinsesser som har styrke og kraft.

Filmen handler også om kjærlighet og kjærlighetssorg. På hvilken måte har dere opplevd det?

Sofia: - Vi har vel alle opplevd både kjærlighet og kjærlighetssorg. Det er helt normalt og noen ganger gjør det innmari vondt. Men tiden leger alle sår, og husk å være med folk som liker deg.

BooBoo: - Det er en del av livet. Og også en del av det å vokse opp.

