Snapchat endrer designet igjen

Etter at Snapchat oppdaterte appen drastisk tidligere i år, opplevde de klagestorm fra brukerne.

Det brukerne var aller mest misfornøyde med var at stories fra venner ble blandet inn i miksen i den vanlige chatfeeden deres, mens feeden der man tidligere hadde kunne se stories fra vennene sine, plutselig kun inneholdt oppdateringer fra kjendiser og medier.

Snapchatgründer Evan Spiegel uttalte den gang at kritikken forsterker filosofien Snapchat hadde med det nye designet - å skille merkevareinnhold fra innhold fra venner.

- Vi er glade over resultatet så langt. Den aller beste delen er at noe av kritikken forsterker filosofien bak designet, forteller Evan under konferansen.

Går tilbake

Ifølge Tek.no går Snapchat nå tilbake til et design som ligner mer på det opprinnelige:

Stories fra venner er flyttet tilbake til feeden til høyre når man sveiper fra kamerafunksjonen.

Stories vil nå dukke opp i et felt øverst i høyrefanen, mens merkevareinnhold er samlet lenge ned.

Negative effekter

Ifølge Snapchats kvartalsrapport, hadde den upopulære oppdateringen utelukkende negative effekter.

Tek.no skriver at selv om brukerbasen til Snapchat økte med fire millioner i løpet av kvartalet, ble inntjeningen per bruker lavere.

I tillegg gjorde en eneste tweet om det nye designet fra sminkemogul og realitystjerne Kylie Jenner (20) at verdien til Snapchat sank med ti milliarder kroner, ifølge Bloomberg.

Kylie Jenner er verdens mest fulgte person på Snapchat.

sooo does anyone else not open Snapchat anymore? Or is it just me... ugh this is so sad. — Kylie Jenner (@KylieJenner) February 21, 2018

Jenner la ut denne oppdateringen, hvor hun skrev at hun ikke brukte appen lenger til sine 25 millioner følgere. I etterkant falt Snapchat-aksjen med hele åtte prosent, før den endte med et fall på 6,1 prosent.

Over en million brukere skrev også under på en underskriftskampanje for å få selskapet til å rulle endringen tilbake.

