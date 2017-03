Smaker vi forskjell på påskeegg med eller uten palmeolje?

I år har Rema 1000, sammen med Nidar, lansert sine egne påskeegg uten palmeolje.

De har dermed droppet Freias variant, som inneholder palmeolje. Men hvilke påskeegg smaker egentlig best? Vi har testet!

Sophie Elise oppfordrett til boikott



Pamleolje-debatten startet i 2015 da blogger Sophie Elise Isachsen skrev blogginnlegget «Ikke kjøp disse påskeeggene!». Her argumenterer hun for at palmeolje ødelegger regnskogen og miljøet, og oppfordret til boikott av Freias påskeegg.

På bakgrunn av debatten valgte Rema å trekke påskeeggene fra butikk.

Hvilket påskeegg er best?



De to påskeegg-variantene er slående like i innpakning. Begge kommer i en eggkartong med fire sjokoladeegg - og med skjeer man kan spise med. Eggene har også så og si likt design.

Vi ønsket å finne ut om smaken er forskjellig i en blindtest. Testpanelet visste ikke hvilket egg som var fra hvilken produsent (Altså, visste de heller ikke designet på sjokoladen).

Se resultatet her:





Rema om palmeolje-endringer



- I fjor lovet vi våre kunder å fjerne påskeeggene fra Freia dersom de fortsatt inneholdt palmeolje, sier Kaia Østbye Andresen, miljøsjef i Rema 1000, til Side2.

Kaia Østbye Andresen, miljøsjef i Rema 1000.

Det er Mondelez International som eier Freia, og Kaia opplyser at de har god dialog med Mondelez, men at de har vært tydelige på at de ønsker dette produktet uten palmeolje.

- Da de ikke ønsket å fjerne palmeoljen, valgte vi å ta kontakt med Nidar. De har en tilnærmet lik palmeoljepolicy som oss i REMA 1000 og ønsket å være med å utvikle et produkt uten palmeolje. Vi er glade for å kunne tilby våre kunder et alternativ som ikke bidrar til avskoging, sier Kaia.

Celin Huseby, Nordisk Kommunikasjonsdirektør i Mondelez.

Freia fjerner ikke palmeolje



Freia sier til Side2 at de ikke kommer til å endre sitt innhold i sine egg:

- For oss er det ikke aktuelt å endre på ingrediensene, da vi mener at boikott av palmeolje ikke er løsningen, sier Celin Huseby, Nordisk Kommunikasjonsdirektør i Mondelez og legger til:

- Palmeoljen gir den beste smaken og konsistensen på produktet, og i tillegg gir den lengre holdbarhet da palmeolje ikke harskner like raskt som andre oljer.

Palmeolje En type vegetabilsk olje som utvinnes av oljepalmetreet. Palmefrukten er kilden til palmeolje. En av få vegetabilske oljer som har en relativt stor andel mettet fett, i likhet med kokosolje. Inneholder fettsyren palmitinsyre, som er den fettsyren som har mest uheldig effekt på kolesterolet. Oljepalmene dyrkes på plantasjer i blant annet Indonesia, noe som er omstridt fordi det bidrar til avskoging av regnskog. EU jobber nå med nye regler for merking av produkter som inneholder palmeolje, som også vil gjelde i Norge om få år.